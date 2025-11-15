Беларусь получила официальное уведомление об открытии 2 пунктов пропуска на границе с Польшей

Белорусская сторона получила официальное уведомление от Польши об открытии двух пунктов пропуска на границе. Госпогранкомитет сообщает, что 17 ноября с 2 часов по минскому времени будут открыты польские пункты пропуска «Кузница Белостоцкая» и «Бобровники», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таможенные органы полностью готовы к возобновлению движения в сопредельных белорусских пунктах пропуска «Брузги» и «Берестовица». Безусловно, открытие еще двух КПП позволит улучшить ситуацию в приграничье.

На этот шаг Варшава пошла под давлением жителей восточных регионов страны. Руководство признало, что эти КПП критически важны для экономики, серьезно пострадавшей после одностороннего закрытия границы.