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При взрыве на территории полицейского участка в Индии погибли люди

15 ноября 2025 07:43
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Взрыв на территории полицейского участка Ноугам унес жизни по меньшей мере 9 человек. Около 30 пострадали. Многие из них в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При взрыве на территории полицейского участка в Индии погибли люди-2

Взрыв случился, когда сотрудники обследовали конфискованные взрывчатые вещества. Пожарные расчеты прибыли на место ЧП спустя несколько минут после детонации. По данным очевидцев, огонь распространялся слишком быстро. 

При взрыве на территории полицейского участка в Индии погибли люди-4

Произошел взрыв, и мы испугались. Потребовалось 15-20 минут, чтобы понять, что произошло на самом деле. Когда мы увидели, как оттуда выходят женщины, плача, поняли, что в полицейском участке что-то произошло. Добравшись, мы увидели, что все разрушено, было много дыма и разбросанных частей тела.

Разрушительный взрыв стал очередным ударом. Всего четыре дня назад Индия была потрясена другим происшествием – взрывом автомобиля в Нью-Дэли. Тогда погибли восемь человек, а власти без колебаний назвали случившееся терактом.

# ЧП

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