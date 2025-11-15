Масштабная реконструкция трассы М10 перешла в активную фазу

Самая масштабная реконструкция в Гомельской области за последнее десятилетие. На автомагистрали М10, проходящей от границы с Россией через Гомель до Кобрина, продолжается активная фаза работ. Ускорить строительство этого участка поручил Президент во время рабочей поездки в Мозырский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас идет первая очередь строительства. Местность здесь отличается сложным рельефом. Строители работают в связке с геодезистами, чтобы перенести все инженерные коммуникации. Всего задействовано около 300 специалистов и не менее сотни единиц техники. Летом было в два раза больше. 17 километров новой дороги уже в следующем году будут открыты для движения.

Дмитрий Фатеев, заместитель генерального директора по строительству – главный инженер предприятия «Гомельавтодор»:

На данный момент устроено 16 километров тяжелого бетона, по нему уже пущено частично движение, по объездам. Также выполнены работы по устройству выторфовки, земполотна, устройству основания. Выполнены три подземных пешеходных перехода, на данный момент происходит их обустройство, также выполняются работы по двум путепроводам и мосту.

Всего обновят более 85 километров трассы. После реконструкции это будет полноценный четырехполосный автобан с долговечным бетонным покрытием.