«Сюда не надо лезть». Почему даже крепкая дружба не исключает личных границ каждого, рассказал психолог

Один за всех и все за одного. Этот девиз «Трех мушкетеров» уже давно стал олицетворением взаимопомощи и единства. С этим кличем мушкетеры ввязывались в любую авантюру, ведь друзья всегда приходят на помощь. О том, осталась ли в современном мире мужская дружба в том виде, в котором мы ее себе представляем, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Что для вас предательство? Может быть, выдал ваши секреты кому-то, ваше что-то личное, не пришел на помощь?