«Сюда не надо лезть». Почему даже крепкая дружба не исключает личных границ каждого, рассказал психолог

Один за всех и все за одного. Этот девиз «Трех мушкетеров» уже давно стал олицетворением взаимопомощи и единства. С этим кличем мушкетеры ввязывались в любую авантюру, ведь друзья всегда приходят на помощь. О том, осталась ли в современном мире мужская дружба в том виде, в котором мы ее себе представляем, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Что для вас предательство? Может быть, выдал ваши секреты кому-то, ваше что-то личное, не пришел на помощь?
Алексей Потапович, провокативный психолог:
Предать можно только кого-то. Предательство – это несоответствие как раз таки твоего интереса и интереса другого человека. Поэтому многие путают предательство и просто выбор в свою пользу. То есть выбор в свою пользу – это всегда предательство от другого человека, чужих интересов. Для меня предательство в дружбе – наверное, нарушение какое-то серьезное моих границ. Есть круги общения – семья, друзья, братья, скажем так, еще кто-то. Очень важный момент – объявляется нарушение границ. То есть если человек нарушил границы, ты ему сказал: «Подожди, сюда не надо лезть. Не лезь сюда, пожалуйста». Человек это понял – он уважает твои границы. Если он не уважает твои границы, начинает в какой-то степени брать твое, вне зависимости от того, условно говоря, девушка это, бывшая девушка или просто карандаш у тебя на работе без разрешения\э это в любом случае нарушение границ, которые ты заявил. Если ты заявил границы, это уже предательство.
«Пропали общие темы». Как долго может длиться юношеская дружба – подробнее здесь.