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Лукашенко поздравил коллектив Белорусского радио с 100-летием выхода в эфир

15 ноября 2025 07:37
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На протяжении века вы являетесь узнаваемым голосом нашей Родины, неизменным эталоном и продолжателем лучших традиций отечественного радиовещания, объединяя, вдохновляя и воспитывая своим творчеством. Эти слова адресовал Александр Лукашенко коллективу Белорусского радио, поздравляя с 100-летием выхода в эфир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

15 ноября 1925 впервые прозвучали слова: «Увага! Гаворыць Мінск».

Лукашенко поздравил коллектив Белорусского радио с 100-летием выхода в эфир-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Благодаря сочетанию передовых технологий и журналистского мастерства вы создаете современное культурное пространство страны и укрепляете ее информационный суверенитет. Любимые песни и проверенные временем передачи, новые программы и особенный колорит звучания помогают Белорусскому радио сохранять свою уникальность и завоевывать сердца слушателей. Убежден, что профессионализм, объективность и преданность делу позволят радио и впредь оставаться надежным источником информации и верным спутником для миллионов белорусов. 

Президент пожелал ветеранам и работникам Белорусского радио здоровья, благополучия и профессионального долголетия, наполненного яркими идеями и успешными проектами.

# Александр Лукашенко # СМИ Беларуси

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