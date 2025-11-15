Лукашенко поздравил коллектив Белорусского радио с 100-летием выхода в эфир

На протяжении века вы являетесь узнаваемым голосом нашей Родины, неизменным эталоном и продолжателем лучших традиций отечественного радиовещания, объединяя, вдохновляя и воспитывая своим творчеством. Эти слова адресовал Александр Лукашенко коллективу Белорусского радио, поздравляя с 100-летием выхода в эфир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Благодаря сочетанию передовых технологий и журналистского мастерства вы создаете современное культурное пространство страны и укрепляете ее информационный суверенитет. Любимые песни и проверенные временем передачи, новые программы и особенный колорит звучания помогают Белорусскому радио сохранять свою уникальность и завоевывать сердца слушателей. Убежден, что профессионализм, объективность и преданность делу позволят радио и впредь оставаться надежным источником информации и верным спутником для миллионов белорусов.

Президент пожелал ветеранам и работникам Белорусского радио здоровья, благополучия и профессионального долголетия, наполненного яркими идеями и успешными проектами.