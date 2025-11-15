В Белом доме внезапно вспомнили о кошельках избирателей. Указ, снижающий пошлины на часть продтоваров, подписал Дональд Трамп. Полумера уже выглядит признанием, что продовольственная политика зашла в тупик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно официальному заявлению Белого дома, решение принято исходя из переговоров с партнерами и внутренних потребностей. Неофициальная версия – полки магазинов стремительно пустеют. Цены на продукты в США росли все президентство Трампа.

Кофе, например, подорожал почти на 20 % – во многом из-за высоких пошлин на бразильские поставки. Теперь администрация вынуждена экстренно заключать новые торговые соглашения с Латинской Америкой.

Снижать тарифы приходится и для европейских поставщиков. Для Швейцарии ставка падает с 39 до 15 %. Из-за пошлин говядина, фрукты, овощи и специи (все то, что США либо не производят вовсе, либо производят в недостаточном объеме) оказались недоступны для американцев из-за высокой цены.