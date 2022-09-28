Именем Дмитрия Федосюка назовут студотряд. Александр Лукьянов рассказал, для чего это делается

Проект Григория Азаренка – « Азаренок. Напрямую ». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим годовщину убийства Дмитрия Федосюка, ход мобилизации в России, а также затронем тему молодежной политики. В гостях первый секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Лукьянов и бронзовый призер Паралимпиады в Токио Чермен Кобесов.

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ: У нас в последнее время, достаточно давно уже тоже мы практиковали называть и первичные организации, и студенческие отряды в память о павших героях ВОВ. Буквально в том году мы назвали студенческие отряды именами наших героев Ничипорчика и летчика Куконенко. В этом году после годовщины этих событий с нашим Дмитрием Федосюком один из студенческих столичных отрядов (как известно, Дмитрий был родом из столицы) будет назван в память о нашем офицере группы «Альфа» КГБ. И это инициатива молодых людей, как раз таки одного из отрядов, который трудился на Хатыни.

Григорий Азаренок, СТВ:

Замечательно, хорошо, что вы об этом сказали. Я еще напомню, что многие наши активисты, патриоты, все неравнодушные люди много говорили о том, что его память должна быть увековечена. Это надо не его родственникам, не ему самому. Он уже сделал все, что мог для нашей страны, отдал все самое дорогое, свою жизнь. Но это надо тем людям, которые живут сейчас, чтобы у нас был знак, улица, памятник или что-то такое, чтобы понимали, что в 2020 году нашу страну хотели разрушить, но были герои, которые стояли за нее до конца. Отдали самое дорогое – жизнь. И эти герои нас спасли от страшной участи развала, того, что, например, сейчас в Украине происходит. Я абсолютно убежден, что в Минске должна быть увековечена память об этом человеке.

Александр Лукьянов:

И это надо для будущих поколений молодых людей нашей страны.