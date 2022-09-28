Азарёнок про Милану Хаметову: а если ей через 5-7 лет дяди из США занесут денежку и она позовёт бурыць муры?

Григорий Азаренок, СТВ: В одном из торговых центров Минска TikTok-блогер (или блогерша) собрала огромное количество наших детей. И мне даже не техническую сторону хочется обсуждать. Меня действительно так напрягло, что я даже не в курсе. Что это за такой блогер, что он может вот так, без предварительного сбора, собрать такое количество наших детей? А если лет через пять-семь такому блогеру дяди из США занесут денежку и он скажет: выходим теперь не слушать песенки, а бурыць муры. Тут надо увидеть, что у нас еще очень много работы.

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ: Этот инцидент не остался незамеченным. Но тут полностью солидарен. Для большей части аудитории, особенно молодежной, эта девочка-блогер, ей вроде 12 лет, никто не знал про то, что планируется такое мероприятие. Это и плохо одновременно. И наша недоработка в том числе. Да, там возраст, наверное, не БРСМ, 12-13 лет – ближе к пионерии.

Александр Лукьянов:

Но это были и подростки. Это все наши дети, которые пришли, условно, за несколько суток по щелчку в одну точку, которую им обозначили. Это был концертный номер, исполнение нескольких хитов. Кстати, хочется отметить. Давайте еще пристальнее посмотрим, кто такая Милана Хаметова. Это девочка-подросток. С трех лет состоятельные родители занимались ее продюсированием. По периметру была выстроена охрана из вполне себе крупных молодых мужчин. Людей, возможно проходивших специальную подготовку. Это не просто девочка-тиктокер и блогер, а я допускаю, что это коммерческий проект, возможно. Возможно, он имеет и политические амбиции. А ведь эта девочка могла и какой-то лозунг, призыв, флаг. И ведь большинство молодых людей, ребят наших, граждан Беларуси, придя туда, хотели послушать песню «ЛП», которая имеет совершенно незамысловатый сюжет, простой. Это и хорошо. Но вместе с тем могли стать вовлечены моментально в несанкционированную акцию. И попасть под определенные преследования. Но самое основное – это угроза безопасности. Ведь у этой девочки есть и родители, и продюсирование, и группа, которая ее ведет. Но таким образом ведь в России она не собирала такого количества людей.

Почему был выбран конкретно этот объект, это место? Это предмет, который требует обсуждений. Мы сейчас понимаем, вот эта история: послушать песенку на 15-20 ряду, когда перед тобой стоит 200-300 человек и у тебя есть реальная угроза. Могла начаться паника, давка, любой инцидент. Мы ведь находимся в непростейшей ситуации, когда вдоль границ скоплены войска. Я уверен, что специальные службы ежедневно пресекают попытки диверсионно-разведывательных групп и дестабилизации ситуации. Тут могло быть все что угодно.

Поэтому тут хочется, чтобы соответствующие организации разобрались с этим инцидентом. Но со стороны БРСМ глубочайший момент, который мы упускаем до сих пор, – недоработка в сфере таких социальных сетей. И TikTok как одна из самых популярных социальных сетей, которая на сегодня способна собрать такое количество людей через таких неформальных лидеров мнений. И работа в таком отношении, в том числе по предстоящим грантовым, второму сезону грантов, должна быть более активная. Чтобы мы видели, замечали и могли помогать правильно организовать такое мероприятие. Только будет в радость каждому молодому человеку, нашим мальчишкам, девчонкам в хорошем смысле слова нормально оторваться. Но в обеспечении всех условий безопасности проведения этого мероприятия.