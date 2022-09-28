Первым космонавтом суверенной Беларуси скорее всего станет девушка

Новости Беларуси. Беларусь вместе с Россией намерена создать лучший в мире спутник зондирования Земли. Это еще одно перспективное направление в нашем двустороннем сотрудничестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Будущее «союзной» науки, развитие технологий и космические возможности во всех смыслах – эти темы 28 сентября обсуждали в Москве во время экспертно-медийного форума. Страны в ближайшее время намерены утвердить новую программу в области космоса.

Действительно прорывом в этом всем станет полет белоруса на МКС. Наверняка многие помнят о такой договоренности между лидерами двух стран. Датой выбран 2023 год. И, кстати, скорее всего, первым космонавтом суверенной Беларуси станет девушка. Вот так женщинам все под силу! Глеб Прокофьев продолжит.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Когда рукопожатия двух партнеров становятся еще крепче. Наука, космос и образование. Сотрудничество Беларуси и России именно в этих сферах выходит на новый уровень. Весомый шаг сделан на экспертно-медийном форуме в Москве. Космос – эта отрасль одна из самых передовых и значимых для наших стран. В рамках интеграции начиная с 1999 года уже реализовано 8 космических программ. Следующий шаг – запуск в космос белорусского космонавта. Сейчас проводится отбор: из нескольких десятков желающих в претендентах на место осталось 20 человек.

Олег Новицкий, заместитель командира отряда космонавтов государственной корпорации «Роскосмос», космонавт-испытатель:

Если мы всегда работали совместно в плане какого-то промышленного обмена, то теперь мы переходим на более высокий уровень – пилотируемую космонавтику. Я надеюсь, что эта традиция продолжится и белорусы и россияне будут летать вместе. Гусаков о новом аппарате дистанционного зондирования Земли: «Мы должны работать над лучшим в мире». Подробности.

Кстати, белорусская сторона изготовит оптико-электронную аппаратуру для этого спутника. И здесь неоценимый вклад внесли молодые ученые ведущих вузов нашей страны. Реализуется немало и других масштабных проектов в сфере образования, отметили на форуме. И для них, как и для всех идей и инициатив, санкции не становятся преградой.

Сергей Крикалев, исполнительный директор по пилотируемым космическим программам государственной корпорации «Роскосмос»:

Такие фундаментальные вещи, как наука, космос – если мы начнем откладывать их, чтобы решать сиюминутные проблемы, то это никогда не будет развиваться. Как бы нам ни было тяжело в самые тяжелые времена нашей истории, ученые всегда продолжали работать, космос как новая, может быть, ветвь науки и технологии продолжал развиваться. При этом даже международное сотрудничество продолжало развиваться даже в самые острые периоды холодной войны. Дмитрий Мезенцев: нам хватит одного года на работу над любой, сколь бы ни было сложной программой Союзного государства. Читайте здесь.