Кадровый понедельник у Лукашенко. Кто прошёл «собеседование» на высшем уровне?

Новости Беларуси. Активнее развивать брошенные иностранцами предприятия и предоставить разработчикам в цехах отечественных промкомпаний равные условия с ПВТ. Такие поручения Президента 12 декабря прозвучали во Дворце Независимости. Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, новый директор теперь у Минского моторного завода, руководители в местной вертикали и замы в министерствах. Чиновников Александр Лукашенко сориентировал на серьезную работу – акценты на экономику и чуткое отношение к людям. Подсказал Президент и рецепт для роста зарплат. Спойлер – работает он только с теми, кто трудится, а не делает вид. Итак, кто же прошел «собеседование» на высшем уровне? Расскажет Алена Сырова.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Давно в графике Президента не было кадровых дней. Излюбленные мероприятия, с журналистской точки зрения, и волнительные для тех, кому предстоит пройти «собеседование» на высшем уровне. Надо понимать, что во Дворец Независимости приглашают далеко не всех, кто сегодня (конечно, если глава государства одобрит кандидатуру) будет работать в новой должности. В списке – от кандидатов на пост заместителя министра до председателя райисполкома, и ожидаемо лично Президент решил пообщаться с теми, кто на местах и максимально приближен к народу.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

Товарищ Президент, все кандидаты на указанные должности проверены, в том числе с выездом на место руководящими сотрудниками Администрации Президента. Обстоятельства, препятствующие назначению на указанные должности, не установлены, все готовы работать. Лукашенко предложил способ повысить зарплаты работникам рай- и горисполкомов. Читайте здесь. С места в карьер. Александр Лукашенко начинает встречу с вопроса к уже бывшему первому заместителю генерального директора БелАЗа, ответственному за инновационное развитие. Спрашивает о технологиях. Не так давно главе государства показывали наш беспилотный карьерный самосвал, в планах у промышленного гиганта и создание других вариантов умной техники. Своими силами, своими технологиями, на своем предприятии. По сути, на БелАзе, как и на других промышленных гигантах, сегодня функционируют мини-ПВТ. Пока без льгот, как большой, но это, как сказал Президент, поправимо.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Насколько информационные технологии развиты сегодня, допустим, в промышленности? Александр Ботвинник, генеральный директор Минского моторного завода:

Все необходимые разработки мы можем выполнять собственными силами. И уже неоднократно это доказано. Подробности. Александр Лукашенко:

Как вы считаете, основной недостаток Парка высоких технологий, за что бы взялись прежде всего в самом парке?

Александр Ботвинник:

Создание продуктовых линеек. Мы долго изучали вопрос взаимодействия с ПВТ, неоднократно с ними встречались, но, к сожалению, резиденты в основном были нацелены не на создание продуктов в Республике Беларусь. А самая маржинальность – это именно создать те продукты, которые будут впоследствии востребованы как внутри страны, так и иметь достаточно высокий экспортный потенциал. Александр Лукашенко:

Если мы сейчас перед теми резидентами ПВТ, которые существуют в парке и которые придут туда, на перспективу, поставим радикальную задачу – сделать продуктовым, скажем так, Парк высоких технологий. Это правильная будет перед ними задача или они не будут решать это, это им неинтересно?

Алена Сырова:

Отсутствие дисциплины нередко сопряжено с неумением работать с людьми. Слушать их, слышать, мотивировать. Александр Лукашенко сам имеет богатый и разнообразный управленческий опыт и знает, как никто, насколько это непросто, но жизненно необходимо. База, без которой рухнет все. Потому в очередной раз настраивает всех присутствующих в зале Дворца Независимости уделять работе с кадрами повышенное внимание. Лукашенко – чиновникам: пока не рубанет Президент топором кому-то по голове, решения вопроса нет. Подробности.