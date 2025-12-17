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США пытаются заставить ЕС отказаться от использования активов РФ – Politico

17 декабря 2025 11:15
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США пытаются заставить ЕС отказаться от использования активов РФ – Politico-0

Вашингтон намерен склонить ЕС к отказу от использования активов РФ для кредита Киеву, пишет РИА Новости со ссылкой на Politico.

Согласно публикации, Администрация президента США пытается убедить ряд правительств стран ЕС отказаться от использования российских активов для финансирования Киева.

По словам заместителя пресс-секретаря Белого дома Анны Келли, не стоит относиться серьезно к идеям, вбрасываемым анонимными источника. «Единственная цель США – добиться мира в этом конфликте», – подчеркнула она.

Фото: Pinterest

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