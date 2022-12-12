«На горячую сковородку садитесь». Президент дал особое напутствие при назначении в Могилёвский облисполком

Алена Сырова, политический обозреватель: Очень часто при назначениях вместе с новой должностью у чиновников появляется новое место жительства. У теперь уже первого заместителя губернатора Могилевской области ко всему прочему еще и сверхответственность. После такого напутствия-то…

Сергей Савицкий, первый заместитель председателя Могилевского облисполкома:

Первый заместитель – в основном это сельское хозяйство.

Александр Лукашенко:

На горячую сковородку садитесь. Вы это прекрасно знаете. Могилевская область обладает колоссальными возможностями. Там как раз пояс сельскохозяйственных земель, откуда мы должны получить хорошие урожаи. Вы, наверное, их знаете: от Мстиславля – через Шкловский район, Горецкий район, Белыничский – до Минской области. Мы должны там получить хороший урожай. Там не хватает дисциплины. Игорь Петрович [глава Администрации Президента Игорь Сергеенко – прим. ред.] там с председателем облисполкома никак не могут (он ответственный) навести порядок. Все ляжет на ваши плечи.

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