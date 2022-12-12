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Гендиректор Минского моторного завода: «Возможно всё. На невозможное надо чуть-чуть больше времени»

12 декабря 2022 17:59
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений. Новый директор теперь у Минского моторного завода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Им стал Александр Ботвинник, бывший первый заместитель гендиректора БелАЗа.

Алена Сырова, политический обозреватель:
Александр Ботвинник рассказал журналистам, что хорошо общается с руководством ПВТ и действительно многое на предыдущем месте работы удалось реализовать благодаря правильному взаимодействию. Теперь он возглавит Минский моторный завод. Будет там внедрять свой опыт. Пока проблем не видит, но их не боится. Еще бы, Александр Мирославович еще и Федерацию бокса возглавляет. Так что постоять за своих, если что, точно сможет. Но это шутки ради, а если серьезно...

Гендиректор Минского моторного завода: «Возможно всё. На невозможное надо чуть-чуть больше времени»-1

Александр Ботвинник, генеральный директор Минского моторного завода:
Сейчас время возможностей. Это время, когда ты работаешь, чтобы получить те решения, которые позволят тебе иметь определенную экономическую и технологическую безопасность предприятия. Сегодня этим надо заниматься. Опыт, который получен на БелАЗе (с 2021 года Белорусский автомобильный завод является санкционным предприятием), показал, что возможно все. На невозможное надо чуть-чуть больше времени.

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