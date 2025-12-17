Цели СВО обязательно будут достигнуты – Путин

Президент России Владимир Путин сообщил, что цели специальной военной операции, поставленные в 2022 году, будут достигнуты, пишет ТАСС.

Об этом Путин заявил в ходе расширенного заседания коллегии Министерства обороны РФ. Российская сторона отдает предпочтение методам дипломатии в ходе устранения первопричин конфликта. Однако, если «противоборствующая страна, их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путем», – подчеркнул российский лидер.