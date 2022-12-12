Аварии, травмы и обрывы линий электропередач. Какие последствия у непогоды в Беларуси и как с ними справляются?
Новости Беларуси. Запад заметало, Восток заливало. Непредсказуемый характер показывает погода в Беларуси. Пока в Минской, Брестской и Гродненской областях борются с последствиями снежного циклона, в Могилевском регионе устраняют результаты мощного ливня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На всей территории страны стихия стала триггером сотен аварий, не обошлось без трагедий, фиксировались задержки поездов и обрывы линий электропередач.
Подробности у нашего корреспондента Галины Буро.
Больше 250 человек – именно столько с 9 декабря обратились в травмопункт Могилева. Каждый третий из них пострадал на льду. Ушибы, растяжения и переломы. Только сегодня, 12 декабря, в первой половине дня медперсонал амбулатории наложил 10 гипсов. Среди тех, кто вернется с больницы домой в застывшем белом сапоге, – могилевчанка Евгения Пуховская.
Евгения Пуховская, жительница Могилева:
Нога тут опухла, косточка, думала, пройдет, нет, проходит. Нога уже стала синяя.
Травматологи теперь переживают: что будет вечером? Ведь обещанный по прогнозу минус это чаще всего ощутимый плюс по количеству пациентов.
Дмитрий Иванов, врач-травматолог-ортопед Могилевской центральной поликлиники:
Чаще всего это утром, когда темно, и после работы, когда темно. В условиях недостаточной освещенности люди чаще всего получают травмы.
Усиленный поток заявок накануне вечером поступал в службу 115. Аварийных ситуаций нет, но люди жаловались на течь кровли. Все, что еще вчера таяло и капало, сегодня застыло мертвой хваткой. Для крыш такие подарки природы оказываются непосильной нагрузкой, а работникам коммунальных служб порой приходится сбивать не просто опасные «леденцы», а целые глыбы.
Ирина Белясова, начальник Могилевского ЖЭУ № 8:
В ЖЭУ поступило 8 обращений. Из них пять в устной форме и три по службе 115 по чистке кровли, желобов от снега, наледи и сосулек. На данный момент мы уже пять выполнили, и ведутся работы по очистке желоба.
Пока Могилев утопал в дожде, центральную и западную Беларусь закружила метель. Было нарушено движение поездов в общей сложности на участках почти в 140 километров. Более 5 000 спасателей и 3 000 единиц техники устраняли последствия непогоды. За сутки восстановлено электроснабжение более 400 населенных пунктов – обрывы линий электропередачи в основном произошли в Минской и Брестской областях.
Галина Буро, корреспондент:
Для водителей Гродно утро началось не с кофе. Сутки город накрывал снегопад, под утро пошел мокрый снег, потом опять подморозило. И автомобили покрылись не только белой шубой, но и ледяной коркой.
В соцсетях гродненцы делятся видео мелких аварий по городу, снежных автозаносов и буксующих под горку грузовиков и автобусов. Но если в самом областном центре обошлось без серьезных ДТП, то в Волковысском районе трагедия случилась. В городском поселке Россь водитель автобуса наехал на мужчину, который во время снегопада шел по дороге. Пешеход погиб на месте, его тело из-под автобуса доставали с помощью спецтехники. В регионе продолжают бороться с последствиями снегопада.
«Очистка города идет от центральных улиц». В Гродно продолжают устранять последствия снегопада.
Не уверен в своем автомастерстве – не выезжай. Потому как раз таки в автошколе стихия не повод отменять занятия, наоборот. Наталия Скибицкая проходит настоящее боевое крещение снегом. Перед сдачей экзамена в ГАИ погода преподнесла важный урок для будущего водителя – снежное вождение.
Наталия Скибицкая, жительница Гродно:
Когда впервые снег выпал, для меня это было полное испытание. Благодаря инструктору моему, он меня корректирует, помогает, как правильно ехать, какую скорость выбирать, где нужно убавить, где нужно добавить.
Владислав Валейша, мастер производственного обучения управлению механическим транспортным средством автошколы «ДОСААФ»:
С одной стороны, я считаю, повезло. Потому что те, кто научится зимой, легко поедут и летом. А те, кто учился летом, при первых снегах ощущают трудности.
На эту неделю синоптики составили неутешительную для автовладельцев карту погоды: гололедица, сильный ветер и ночные заморозки до -15°C. И если взрослые пока только привыкают к истинно зимней погоде, то дети уже радуются катанию с белоснежных горок и с нетерпением ждут новогодних праздников.
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