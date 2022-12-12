Аварии, травмы и обрывы линий электропередач. Какие последствия у непогоды в Беларуси и как с ними справляются?

Новости Беларуси. Запад заметало, Восток заливало. Непредсказуемый характер показывает погода в Беларуси. Пока в Минской, Брестской и Гродненской областях борются с последствиями снежного циклона, в Могилевском регионе устраняют результаты мощного ливня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На всей территории страны стихия стала триггером сотен аварий, не обошлось без трагедий, фиксировались задержки поездов и обрывы линий электропередач. Подробности у нашего корреспондента Галины Буро.

Больше 250 человек – именно столько с 9 декабря обратились в травмопункт Могилева. Каждый третий из них пострадал на льду. Ушибы, растяжения и переломы. Только сегодня, 12 декабря, в первой половине дня медперсонал амбулатории наложил 10 гипсов. Среди тех, кто вернется с больницы домой в застывшем белом сапоге, – могилевчанка Евгения Пуховская.

Евгения Пуховская, жительница Могилева:

Нога​ тут опухла, косточка, думала, пройдет, нет, проходит. Нога уже стала синяя. Травматологи теперь переживают: что будет вечером? Ведь обещанный по прогнозу минус это чаще всего ощутимый плюс по количеству пациентов.

Дмитрий Иванов, врач-травматолог-ортопед Могилевской центральной поликлиники:

Чаще всего это утром, когда темно, и после работы, когда темно. В условиях недостаточной освещенности люди чаще всего получают травмы. Усиленный поток заявок накануне вечером поступал в службу 115. Аварийных ситуаций нет, но люди жаловались на течь кровли. Все, что еще вчера таяло и капало, сегодня застыло мертвой хваткой. Для крыш такие подарки природы оказываются непосильной нагрузкой, а работникам коммунальных служб порой приходится сбивать не просто опасные «леденцы», а целые глыбы.​

Ирина Белясова, начальник Могилевского ЖЭУ № 8:

В ЖЭУ поступило 8 обращений. Из них пять в устной форме и три по службе 115 по чистке кровли, желобов от снега, наледи и сосулек. На данный момент мы уже пять выполнили, и ведутся работы по очистке желоба. Пока Могилев утопал в дожде, центральную и западную Беларусь закружила метель. Было нарушено движение поездов в общей сложности на участках почти в 140 километров. Более 5 000 спасателей и 3 000 единиц техники устраняли последствия непогоды. За сутки восстановлено электроснабжение более 400 населенных пунктов – обрывы линий электропередачи в основном произошли в Минской и Брестской областях.

Галина Буро, корреспондент:

Для водителей Гродно утро началось не с кофе. Сутки город накрывал снегопад, под утро пошел мокрый снег, потом опять подморозило. И автомобили покрылись не только белой шубой, но и ледяной коркой.

В соцсетях гродненцы делятся видео мелких аварий по городу, снежных автозаносов и буксующих под горку грузовиков и автобусов. Но если в самом областном центре обошлось без серьезных ДТП, то в Волковысском районе трагедия случилась. В городском поселке Россь водитель автобуса наехал на мужчину, который во время снегопада шел по дороге. Пешеход погиб на месте, его тело из-под автобуса доставали с помощью спецтехники. В регионе продолжают бороться с последствиями снегопада.

«Очистка города идет от центральных улиц». В Гродно продолжают устранять последствия снегопада. Не уверен в своем автомастерстве – не выезжай. Потому как раз таки в автошколе стихия не повод отменять занятия, наоборот. Наталия Скибицкая проходит настоящее боевое крещение снегом. Перед сдачей экзамена в ГАИ погода преподнесла важный урок для будущего водителя – снежное вождение.

Наталия Скибицкая, жительница Гродно:

Когда впервые снег выпал, для меня это было полное испытание. Благодаря инструктору моему, он меня корректирует, помогает, как правильно ехать, какую скорость выбирать, где нужно убавить, где нужно добавить.