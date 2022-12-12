Лукашенко предложил способ повысить зарплаты работникам рай- и горисполкомов

Новости Беларуси. Активнее развивать брошенные иностранцами предприятия и предоставить разработчикам в цехах отечественных промкомпаний равные условия с ПВТ. Такие поручения Президента 12 декабря прозвучали во Дворце Независимости. Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Чиновников глава государства ориентирует на максимально эффективную работу. Время требует концентрации, усилий и тех, кто готов их прилагать для достижения общей цели. С теми же, кто просто просиживает штаны, поглядывая на часы в ожидании окончания рабочего дня, стоит попрощаться. Зачем платить тем, кто работает абы как? У нас попросту нет ресурса.