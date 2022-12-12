Лукашенко предложил способ повысить зарплаты работникам рай- и горисполкомов

Новости Беларуси. Активнее развивать брошенные иностранцами предприятия и предоставить разработчикам в цехах отечественных промкомпаний равные условия с ПВТ. Такие поручения Президента 12 декабря прозвучали во Дворце Независимости. Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алена Сырова, политический обозреватель:
Чиновников глава государства ориентирует на максимально эффективную работу. Время требует концентрации, усилий и тех, кто готов их прилагать для достижения общей цели. С теми же, кто просто просиживает штаны, поглядывая на часы в ожидании окончания рабочего дня, стоит попрощаться. Зачем платить тем, кто работает абы как? У нас попросту нет ресурса.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нам можно в нынешней ситуации, повысив дисциплину исполнительскую и технологическую, половину иметь в райисполкоме. Я справился бы с 45-ю. А весь остальной фонд разделите так, как вы считаете нужным, среди оставшихся. И что-то потом – будет экономика развиваться – из бюджета добавим. Не держите лишних людей, не держите, отправьте их в сельское хозяйство. Слушайте, в мои времена пойти с райкома партии и с райисполкома директором совхоза или председателем колхоза неимоверная была честь. Поэтому посмотрите, сколько вам надо человек в этом райисполкоме, даже горисполкоме. Не держите избыточную численность.
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