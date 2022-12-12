Лукашенко предложил создать IT-секторам предприятий равные условия с ПВТ

Новости Беларуси. Новый директор у Минского моторного завода, руководители в местной вертикали и замы в министерствах. Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый руководитель согласован и на Минский моторный завод. Пост займет Александр Ботвинник, который до этого работал заместителем генерального директора БелАЗа и курировал сферу IT. Говоря о развитии высоких технологий в промышленности, Президент поручил не замыкать все на ПВТ, а лучше при необходимости дать IT-секторам предприятий равные с парком условия работы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наша задача, Игорь Петрович (глава Администрации Президента Игорь Сергеенко – прим. ред.), передайте правительству, не надо их тащить в Парк высоких технологий. Ради только льгот? Так мы им можем предоставить соответствующие льготы, которые можем сегодня и которые существуют в Парке высоких технологий. Зачем вам там регистрироваться, тащить туда своих специалистов или просто зарегистрироваться, а существовать на площадях БелАЗа? Нет такой необходимости. Это порочная практика, никому не нужная. Пусть они там – в этом котле, белазовском, к примеру, или мазовском, или МТЗ, варятся. А мы им по IT-разработкам предоставим соответствующие льготы.

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Кадровые решения главы государства также коснулись министерств и ведомств. Дмитрий Костюкевич согласован на должность заместителя министра юстиции, Александр Балашенко станет заместителем министра архитектуры и строительства, Елена Моргунова – первым зампредседателя Государственного комитета по стандартизации.