Лукашенко: «Никакой войны в Крыму не было»

Мнение Президента Беларуси по ключевым вопросам мировой повестки, озвученное американскому телеканалу Newsмax, обсуждают СМИ. Не только отечественные, но и зарубежные. Минувшей ночью опубликована вторая часть эксклюзивного интервью Александра Лукашенко. В центре внимания – Украина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко рассказал, к чему может привести дальнейшая эскалация в Украине.

Отвечая на вопрос ведущей о первопричинах конфликта в Украине, Александр Лукашенко акцентировал внимание, что американцы их не понимают. Во многом потому, что долгое время западные СМИ преподносили своим гражданам совершенно другую «правду». Лукашенко напомнил про Минские соглашения и гарантии безопасности для России. Президент провел аналогию: если бы в приграничье Мексики стали притеснять англоговорящее население и принуждать говорить на испанском, каким бы был ответ Штатов?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Так было и в Украине против России. Зачем было душить людей, которые живут на востоке Украины, и заставлять их отказаться от русского языка? Ну зачем? Пусть люди выбирают себе язык сами. А если вы хотите, чтобы там был украинский, то вы настройтесь на длительную работу, по-китайски – «степ бай степ». Тихонечко, спокойно, в детском садике, в школе, где-то в госслужбе и так далее. Это годы. Они решили заткнуть рот русскоязычному населению. А там весь Восток.

Грета Ван Састерен, журналист американской телекомпании Newsмax TV:

Но Президент Зеленский говорил, что война началась в 2014 году в Крыму. Александр Лукашенко:

Грета, очень хороший вопрос задала. Никакой войны в Крыму не было. Сегодня Зеленский и власти украинские говорят, что Крым – украинский. Они говорят, что война началась. Война – когда лоб в лоб с оружием в руках воюют две стороны. В Крыму не было ни одного выстрела со стороны украинцев. Ну а россиянам зачем было стрелять, когда они заняли и освободили, как они говорят, Крым. Стрелять не надо было, потому что за Крым никто не воевал. За Крым никто не сражался, это было на моих глазах. Ни одного выстрела со стороны Украины.