«Учить жить, не только работать». Нужен ли современным врачам наставник или достаточно высшего образования?

Кирилл Казаков, СТВ: Мое личное мнение, что у врачей, как у актеров, иногда должна быть мастерская другого человека. Потому что обучить, я профан в медицине, но, например, обучить лечить какую-то болезнь, наверное, могут всех, условно говоря, на теоретическом уровне. А вот когда ты проходишь практику у кого-то... Это как, например, в актерской мастерской: я закончил вот такую-то мастерскую. Может, я не прав?

Елена Кроткова, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси:

Вы абсолютно правы. В отличие от нас, здесь присутствующих за исключением молодого доктора, мы все учились и только видели пациентов с четвертого курса. Настоящий студент видит пациента с первого курса, у него уже ознакомительная практика. Дальше мало того, что у тебя есть производственная практика, обязательная после завершения учебного года, у тебя есть текущая практика. И это отличает наше образование медицинское от образования ряда стран, в том числе и за рубежом. У нас есть возможность общения с пациентом. К сожалению, не во всех странах это есть.

Алена Сырова, СТВ:

Кирилл как раз говорит о возможности общения с врачом.

Наталья Саевич, главный врач 3-й городской клинической больницы им. Е.В. Клумова:

Вы знаете, сейчас (в принципе, оно и раньше было) это наставничество. К нам в учреждение приходят молодые специалисты, я бы хотела сказать, что система образования действительно изменилась. Приходят врачи, которые имеют совершенно другие взгляды. Они подкованы не только теоретически – у них очень богатая практика. Они знают, зачем идут. Мы даем каждому наставника – врач, который уже прошел достаточно большой путь и имеет очень большой опыт. Но, опять же, это практика не только врачебная. Мы стараемся, чтобы они максимально близки были к нашим специалистам.

Кирилл Казаков:

Наталья Ивановна, ваша больница действительно славилась тем, что во время пандемии работала много и качественно. В этот момент много приходило молодых врачей?

Наталья Саевич:

У нас было молодых врачей и тогда много, и сейчас. Я не знаю почему. Может, потому что наша клиника одна из старейших. Может быть, как Елена Николаевна говорит, коллектив такой. У нас очень много людей, которые работают 35-40 лет. У них есть что передать этим молодым специалистам. И эти молодые специалисты хорошо у нас закрепляются: уходят в декрет – возвращаются. Это говорит о том, что наставничество очень важно, и если мы можем передать то, что умеем делать, как умеем делать. Я всегда говорю наставникам своим: вы должны учить жить, не только работать, но и жить.

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