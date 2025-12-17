Почти в 11 раз уменьшилось количество детских домов и интернатов в Беларуси за 15 лет – генпрокурор

Марафон добра «Наши дети» шагает по стране. Сегодня в праздничную атмосферу погрузились воспитанники Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Первомайского района Минска. В роли добрых волшебников выступили сотрудники Генпрокуратуры Беларуси и представители местной власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре уже 21 год дети обучаются и проходят реабилитацию. Сейчас в учреждении более 70 воспитанников с особенностями развития. Функционируют четыре специализированных класса и две дошкольные группы. Каждого ребенка окружают теплом и заботой.

Марьяна Лукашевич: Конечно, очень приятно, что нас видят, замечают. Каждому нужен индивидуальный подход. Учителя, и воспитатель, и помощник воспитателя всегда находят подход. И всегда и сытый, и одетый, и чистый – и все. Детки с большим удовольствием идут сюда, в этот центр.

Дети стали участниками настоящей сказки, в которой добро победило зло. Приятным подарком стали сладости. Кроме того, генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед вручил центру специальное оборудование и пособия для развития воспитанников.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

5 лет мы шефствуем над данным центром, видим, как улучшается материальная база. И самое главное, что здесь, с нашей точки зрения, созданы все условия для именно таких деток, которые каждый день борются за то, чтобы жить полноценной жизнью. Это дорогого стоит.

В целом, я хочу сказать, что у нас создана уникальная система, в нашем государстве. И опять это благодаря в первую очередь поддержке Президента и вниманию, которое он оказывает этим вопросам защиты детства.

За последние 15 лет почти в 11 раз в нашем государстве уменьшилось количество детских домов и интернатов, где содержатся дети-сироты. Сейчас политика государства сводится к тому, чтобы те детки, которые остались без мамы, без папы, росли в семьях. И это все реализуется.

Марафон добрых дел «Наши дети» – это традиция в Беларуси. Уже три десятка лет она объединяет тысячи юных сердец, даря им веру в чудо, внимание и заботу.