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Литва нашла виновных в контрабанде сигарет с помощью метеозондов

17 декабря 2025 11:15
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Власти Литвы заявили об аресте 21 подозреваемого в контрабанде сигарет с помощью метеозондов через белорусско-литовскую границу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва нашла виновных в контрабанде сигарет с помощью метеозондов-2

В операции участвовали более 140 офицеров, проведено свыше 80 обысков. Конфисковано имущество примерно на 720 тысяч евро. Ранее в Литве была объявлена чрезвычайная ситуация из-за угрозы безопасности, которую якобы представляют метеозонды, отправленные из Беларуси. 

В Вильнюсе несколько раз закрывали главный аэропорт. А в октябре приостановили функционирование двух наземных пунктов пропуска на границе с нашей страной. Спустя почти месяц КПП вновь заработали, однако литовские перевозчики, которые приняли на себя удар таких ограничений, до сих пор не получили компенсации.

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