Литва нашла виновных в контрабанде сигарет с помощью метеозондов

Власти Литвы заявили об аресте 21 подозреваемого в контрабанде сигарет с помощью метеозондов через белорусско-литовскую границу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В операции участвовали более 140 офицеров, проведено свыше 80 обысков. Конфисковано имущество примерно на 720 тысяч евро. Ранее в Литве была объявлена чрезвычайная ситуация из-за угрозы безопасности, которую якобы представляют метеозонды, отправленные из Беларуси.

В Вильнюсе несколько раз закрывали главный аэропорт. А в октябре приостановили функционирование двух наземных пунктов пропуска на границе с нашей страной. Спустя почти месяц КПП вновь заработали, однако литовские перевозчики, которые приняли на себя удар таких ограничений, до сих пор не получили компенсации.