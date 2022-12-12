Лукашенко обратился к Сергеенко: это пример вашей с Головченко жесточайшей необузданной волокиты и бюрократизма!

Алена Сырова, политический обозреватель: Еще раз о том, что нам надо. Технологиях наших и не наших. Председатель Светлогорского райисполкома, отвечая на вопрос Президента, лишь заикнулся о проблемах, связанных с уходом собственника завода по производству электродов, и тут же получил решение.

Новости Беларуси. Активнее развивать брошенные иностранцами предприятия и предоставить разработчикам в цехах отечественных промкомпаний равные условия с ПВТ. Такие поручения Президента 12 декабря прозвучали во Дворце Независимости. Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Шабетник: Сейчас решается вопрос смены собственника. И я думаю, что в следующем году он начнет работать.

Александр Лукашенко:

Вот, Игорь Петрович [глава Администрации Президента Игорь Сергеенко – прим. ред.], это пример вашей с Головченко [премьер-министр Роман Головченко – прим. ред.] жесточайшей необузданной волокиты и бюрократизма. Какую смену собственника? Я вам дал указание: ушли хозяева – до свидания, мы вас не знаем, вы нас знать не хотите. Какую смену собственника? Считайте, что это предприятие ваше. И по приезде немедленно реализуйте это указание.

Алена Сырова:

Вот, пожалуйста, пример работы без бюрократии и волокиты. И по такому же принципу будет происходить со всеми, кто резко перехотел работать в Беларуси. Президент до этого намекал, потом говорил, сегодня повторил – прямо и так, чтобы не было разночтений. Тем, кто ушли, мы желаем счастливого пути и продолжаем работать. Сами. Примеры уже есть.

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