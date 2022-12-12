2 тысячи коммунальщиков убирают снег в Минске. Как им помочь?

Новости Беларуси. Минские коммунальные службы продолжают убирать дворы после сильного снегопада, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Задействовано почти 2 000 работников ЖКХ. Помогают им около 140 единиц техники. Это коммунально-дорожные машины, тракторы и снегопогрузчики. Только за выходные было очищено более 10 тысяч квадратных метров пешеходных дорог, дворовых подъездов и улиц. Активно включились в уборку и горожане. На помощь коммунальщикам вышли около 5 000 минчан.

Андрей Новик, заместитель генерального директора Минского городского жилищного хозяйства:

Подготовка к зимнему периоду началась заблаговременно. С наступлением холодов коммунальные организации были полностью готовы встретить снегопады. Всем желающим помочь в уборке дворовых территорий, инструмент можно получить как в ЖЭУ по месту нахождения, так и у любого работника организации Жилищно-коммунального хозяйства на придомовых территориях возле подъездов жилых домов.