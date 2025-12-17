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«Восточный щит» обойдётся Польше в 10 млрд евро – Туск

17 декабря 2025 11:24
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Локальная польская программа «Восточный щит» по укреплению границы с Россией и Беларусью к 2028 году подорожала до 10 миллиардов евро. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск. Проект удалось протолкнуть в общеевропейскую повестку, и теперь рассчитывают на максимальные финансовые вливания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Восточный щит» обойдётся Польше в 10 млрд евро – Туск-2

К тому же страны НАТО, граничащие с Россией, договорились действовать единым блоком. А сплотит их попытка вытрясти из Брюсселя как можно больше средств на милитаризацию. 

Восемь стран восточного фланга Альянса планируют заполучить хотя бы часть из 130 миллиардов евро, заложенных Еврокомиссией на оборону в бюджете до 2034 года. Эксперты уверены, что огромные траты ЕС на военное дело лягут на плечи налогоплательщиков.

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