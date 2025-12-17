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В парламенте Финляндии вспыхнул скандал из-за слов главы МИД о России – Iltalehti

17 декабря 2025 10:43
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В парламенте Финляндии вспыхнул скандал из-за слов главы МИД о России – Iltalehti-0

В парламенте Финляндии пленарное заседание было остановлено возражениями о неприемлемости фальсификации исторических фактов и подмены понятий в контексте позиции финской стороны во Второй мировой войне, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Iltalehti.

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что на Россию за последние 100 лет якобы не было случаев нападения. В ответ на это депутат от «Левого Союза» Йоханнес Юрттиахо указала на ложность данного посыла, исходившего от властей государства, напавшего на Россию. «Финляндия напала на Советский Союз вместе с нацистской Германией в ходе операции «Барбаросса» в июне 1941 года», – приведен в материале фрагмент слов парламентария.

Фото: Pinterest

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