В Беларуси установлен размер арендной платы за земельные участки, находящиеся в госсобственности. Соответствующий Указ подписал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документом установлен размер такой платы, равный размеру земельного налога, исчисляемого в соответствии с налоговым законодательством. При этом предусмотрены льготы. Нынешние сроки уплаты такого налога сохраняются. Договоры аренды будут приводиться в соответствие с Указом постепенно.

С 1 января будущего года положения начнут применять ко всем земельным участкам, находящимся в госсобственности.