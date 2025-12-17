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В Беларуси установлен размер арендной платы за земельные участки, находящиеся в госсобственности

17 декабря 2025 11:09
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В Беларуси установлен размер арендной платы за земельные участки, находящиеся в госсобственности. Соответствующий Указ подписал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документом установлен размер такой платы, равный размеру земельного налога, исчисляемого в соответствии с налоговым законодательством. При этом предусмотрены льготы. Нынешние сроки уплаты такого налога сохраняются. Договоры аренды будут приводиться в соответствие с Указом постепенно. 

С 1 января будущего года положения начнут применять ко всем земельным участкам, находящимся в госсобственности.

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