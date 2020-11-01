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Из-за разгула демократии страшно выйти на улицы. Мнение Евгения Пустового о том, что происходит в Беларуси и мире

01 ноября 2020 19:37
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Новости Беларуси. О тех, кто диалогу предпочитает иные действия. На языке юридическом – преступные, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Игорь Позняк, СТВ:
Поджоги, диверсии, кибератаки, нападения на людей, мины-ловушки, блокировка железных дорог – а здесь уже один шаг до крупной аварии с человеческими жертвами – и это уже к вопросу о терроризме. Ни в одной цивилизованной стране мира с подобными действиями церемониться не станут. Не допустят этого и в Беларуси.

О тех, кто переступил красную черту, – Евгений Пустовой.

Из-за разгула демократии страшно выйти на улицы. Мнение Евгения Пустового о том, что происходит в Беларуси и мире-1

Евгений Пустовой, корреспондент:
В прошедшую ночь западная цивилизация отмечала Хэллоуин – день разгула людей в костюмах всякой нечисти. Хотя Хэллоуин в 2020 году почти каждый день: из-за разгула демократии обывателям действительно страшно выйти на улицы Вашингтона, Парижа, Варшавы. Для белорусов уже привычная фраза «мирная страна» тоже обрела ценность. У нас – перманентная цветная революция.

Александр Лукашенко: против нас развернули уже не информационную войну, а террористическую. Мы это должны пресечь

Из-за разгула демократии страшно выйти на улицы. Мнение Евгения Пустового о том, что происходит в Беларуси и мире-4

Евгений Пустовой:
Вся эта рабочая неделя Президента, можно сказать, была посвящена безопасности государства. Невероятные выходы на несколько часов в центр города и на середину проспектов переросли в преступные выходки. В окна столичных РОВД полетели камни, в региональные отделы – коктейли Молотова.

Говорите, электорат – студенты, пенсионеры и интеллигенция? Мнение Евгения Пустового о радикализации протестов

Из-за разгула демократии страшно выйти на улицы. Мнение Евгения Пустового о том, что происходит в Беларуси и мире-7

Это здание Мозырской ГАИ. Вообще, на юге страны действительно горячо: то поджог устроят, то мину-ловушку подложат под запрещенную символику.

На ЖД-путях недалеко от Жодино нашли перемычки. Что это такое и чем опасно?

Евгений Пустовой:
Наверное, сказывается близость с Украиной. В августе на улицах Минска хотели повторить киевский сценарий февраля 2014 года. Силовики не дали. Радикалы и преступники ушли в тень, но не отказались от своих затей расшатать страну.

Подробности в видеоматериале

Из-за разгула демократии страшно выйти на улицы. Мнение Евгения Пустового о том, что происходит в Беларуси и мире-10

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# Акции протеста # общество # Игорь Позняк # Евгений Пустовой # Фотофакт

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