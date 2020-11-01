Из-за разгула демократии страшно выйти на улицы. Мнение Евгения Пустового о том, что происходит в Беларуси и мире

Новости Беларуси. О тех, кто диалогу предпочитает иные действия. На языке юридическом – преступные, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Игорь Позняк, СТВ:

Поджоги, диверсии, кибератаки, нападения на людей, мины-ловушки, блокировка железных дорог – а здесь уже один шаг до крупной аварии с человеческими жертвами – и это уже к вопросу о терроризме. Ни в одной цивилизованной стране мира с подобными действиями церемониться не станут. Не допустят этого и в Беларуси.