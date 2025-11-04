Умер легендарный телеведущий Юрий Николаев

Печальная новость пришла из Москвы. В возрасте 76 лет ушел из жизни легендарный телеведущий и актер Юрий Николаев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его всенародная известность неразрывно связана с телевизионными программами.

Он был лицом одних из самых любимых музыкальных передач Советского Союза, таких как «Утренняя почта», а также детского музыкального конкурса «Утренняя звезда». Начиная с 1996 года и многие последующие годы Юрий Николаев неизменно вел церемонию вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон».

Помимо успешной карьеры на телевидении, он снимался в кино, оставив след в таких фильмах, как «Большие перегоны» и «Прежде, чем расстаться». В годы своей карьеры Юрий Николаев удостоился ряда престижных наград, в том числе звания народного артиста РФ и орденов Дружбы и Почета.