Сергей Мусиенко: из сферы международной политики выпали нефть и газ как регулятор отношений, надо чем-то заменить

Сергей Мусиенко, политолог:

Это такое массовое всемирное движение под руководством искусственного интеллекта, по-видимому. Его сейчас тренируют просто на больших масштабах людей. Дело в том, что из сферы международной политики выпали нефть и газ как регулятор международных отношений, и надо чем-то заменить. Заметьте, мы, когда входим в метро, троллейбус и видим, как в вагоне все уткнулись в телефон (а часто смартфон заменяет музыку уже), вот этот сигнал, который приходит по Telegram-каналу, он становится управляющим.

И это происходит не только в нашей стране. Заметьте синхронный выход в 150 городах, населенных пунктах Польши по конкретному, локальному вопросу – да, может, там… Но не настолько существенно. Это тоже отработка этих манипулятивных технологий. Другой искусственный интеллект от другого заказчика.

Наши обдуманные методы борьбы с ковидом нам не могут простить.