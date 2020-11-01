Сергей Мусиенко: из сферы международной политики выпали нефть и газ как регулятор отношений, надо чем-то заменить

Новости Беларуси. Белорусский опыт борьбы с коронавирусом вызвал неприкрытую агрессию – такое мнение высказал в программе «Неделя» на СТВ политолог Сергей Мусиенко.
Новости Беларуси. Белорусский опыт борьбы с коронавирусом вызвал неприкрытую агрессию – такое мнение высказал в программе «Неделя» на СТВ политолог Сергей Мусиенко.
Сергей Мусиенко, политолог:
Это такое массовое всемирное движение под руководством искусственного интеллекта, по-видимому. Его сейчас тренируют просто на больших масштабах людей. Дело в том, что из сферы международной политики выпали нефть и газ как регулятор международных отношений, и надо чем-то заменить. Заметьте, мы, когда входим в метро, троллейбус и видим, как в вагоне все уткнулись в телефон (а часто смартфон заменяет музыку уже), вот этот сигнал, который приходит по Telegram-каналу, он становится управляющим.
И это происходит не только в нашей стране. Заметьте синхронный выход в 150 городах, населенных пунктах Польши по конкретному, локальному вопросу – да, может, там… Но не настолько существенно. Это тоже отработка этих манипулятивных технологий. Другой искусственный интеллект от другого заказчика.
Наши обдуманные методы борьбы с ковидом нам не могут простить.
Сергей Мусиенко:
Наш опыт, который показал, что не так страшен черт, как его малюют – он вызвал такую неприкрытую агрессию и желание ударить по нашей экономике, как ни странно. Заметьте, призывы к остановке предприятий – это же экономическая статья, да? А если есть, кого останавливать, значит, они работающие.
Дмитрий Беляков: Беларусь – как ахиллесова пята Союзного государства
На фоне деиндустриализации Восточной Европы экономика страдает всего мира, разбалансированность систем происходит. Заметьте, это делается четко в угоду определенных интересов регуляторных.