Прямой эфир

Литва ищет пути возврата застрявших в Беларуси 5 тысяч своих фур

04 ноября 2025 19:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Литва ищет пути возврата застрявших в Беларуси 5 тысяч своих фур, но границу открывать не планирует. Об этом 4 ноября заявила литовский премьер Инга Ругинене, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва ищет пути возврата застрявших в Беларуси 5 тысяч своих фур-2

В ассоциации грузоперевозчиков Литвы сообщили, что какой-то минимальный пропуск фур происходит. Но при таких темпах все машины смогут вернуться не менее чем через 50 суток. Литовские грузоперевозчики уже заявили, что могут потерять около миллиарда евро. На этом фоне они пригрозили протестами, если Вильнюс в ближайшие дни не начнет решать критическую ситуацию на границе.

Напомним, 29 октября Литва закрыла пункты пропуска с Беларусью. Минск ввел ответный запрет на перемещение грузовых автомобилей, зарегистрированных в Европейском союзе. Что касается Литвы, то движение грузовых автомобилей, тягачей и прицепов литовской регистрации ограничивается белорусско-литовским участком границы. 

# Новости Литвы # Беларусь-Литва # Государственная граница Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Клубника в ноябре? Белорусский фермер удивил урожаем в 10 тонн
04 ноября 2025 19:04

Клубника в ноябре? Белорусский фермер удивил урожаем в 10 тонн

С какого возраста белорусы могут зарегистрировать ИП или стать самозанятым – рассказала адвокат
04 ноября 2025 19:01

С какого возраста белорусы могут зарегистрировать ИП или стать самозанятым – рассказала адвокат

Жители Узбекистана посмотрели фильм «Классная» – как в Ташкенте проходят Дни культуры Беларуси?
04 ноября 2025 18:57

Жители Узбекистана посмотрели фильм «Классная» – как в Ташкенте проходят Дни культуры Беларуси?