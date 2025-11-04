Литва ищет пути возврата застрявших в Беларуси 5 тысяч своих фур, но границу открывать не планирует. Об этом 4 ноября заявила литовский премьер Инга Ругинене, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ассоциации грузоперевозчиков Литвы сообщили, что какой-то минимальный пропуск фур происходит. Но при таких темпах все машины смогут вернуться не менее чем через 50 суток. Литовские грузоперевозчики уже заявили, что могут потерять около миллиарда евро. На этом фоне они пригрозили протестами, если Вильнюс в ближайшие дни не начнет решать критическую ситуацию на границе.

Напомним, 29 октября Литва закрыла пункты пропуска с Беларусью. Минск ввел ответный запрет на перемещение грузовых автомобилей, зарегистрированных в Европейском союзе. Что касается Литвы, то движение грузовых автомобилей, тягачей и прицепов литовской регистрации ограничивается белорусско-литовским участком границы.