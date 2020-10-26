Говорите, электорат – студенты, пенсионеры и интеллигенция? Мнение Евгения Пустового о радикализации протестов

Новости Беларуси. Минувшие выходные снова выдались неспокойными. За нарушение закона о массовых мероприятиях накануне по стране задержаны 523 человека, более 100 – в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 352 человека находятся в местах содержания задержанных. Их дела об административном правонарушении рассмотрят в суде. При этом в МВД отмечают: в Минске, Гродно и Витебске пострадали несколько правоохранителей.

Евгений Поболовец, СТВ:

Который раз удивляешься тому, что в толпе хватает подростков и детей. Это при том, что сами акции протеста, благодаря отдельным молодчикам, становятся более радикальными. Их выходки уже не ограничиваются только лишь перекрытием дорог. В КГБ, к слову, 26 октября заявили: экстремистские действия протестующих можно квалифицировать как акт терроризма. Факты – у Евгения Пустового.

Подошло ваше время, мусора!

Евгений Пустовой, корреспондент:

Революционный Армагеддон не случился, утопить в пучине хаоса Беларусь не получилось. Силовики сработали. Это, например, саперы – без них уже не обходится.

Евгений Пустовой:

БЧБ-полотнище эксперты окрестили знаком беды. Теперь это звучит даже не фигурально: в Гомеле символ протестов заминировали. С расчетом: самодельное взрывное устройство унесет жизнь того, кто его снимет. ОМОНовцы, прибывшие по вызову, оказались бдительными. Гомельским милиционерам понадобилась помощь столичных профессионалов. В Гомеле под БЧБ-флагом обнаружили самодельное взрывное устройство

Евгений Пустовой:

Этот не пиротехника, это мина-ловушка. Это что, такими специфическими знаниями обладают невероятные? Говорите, электорат протестов – студенты, пенсионеры и интеллигенция? А, да, еще и дети. Комментарии излишни. Сколько раз говорится: любая провокация, и все. Вы знаете, кто рядом в толпе и что у него в голове?

Евгений Пустовой:

Кого в своих слезах обвинять будете – ОМОН? Лучше спасибо скажите людям в форме. Они действительно работают в сцепке. Госпогранкомитет о тех, кого не пустили в Беларусь: большинство – крепкие молодые люди, которые не смогли пояснить цели прибытия

Евгений Пустовой:

Представляете, что было бы, если бы вчерашняя агрессивная толпа с обнаруженным арсеналом напала на здание Центрального РУВД Минска? Вместо камней полетели бы гранаты.

Сдали! Сдали, парни!

Евгений Пустовой:

Вы обвиняете силовиков в насилии. Но посмотрите, как агрессивные молодчики привлекают внимание к себе.