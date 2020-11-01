Николай Щёкин о ситуации в Европе: «Люди остались сами с собой и со своими проблемами»

Ожесточенные столкновения с полицией в Филадельфии, протестующие в Барселоне забросали полицию мусором и фаерами, на некоторых улицах возвели баррикады. Такие новости ежедневно приходят практически со всех уголков планеты, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Игорь Позняк, СТВ:

И это не преувеличение. География массовых беспорядков обширна, а подобные выражения недовольства людей порой приводят к необратимым последствиям. Итак, протесты по всему миру: есть ли между ними связь и чего ждать дальше? Об этом на неделе рассуждала, и небезосновательно, Кристина Федорович.

Кристина Федорович, корреспондент:

Заголовки не заставили себя долго ждать. Да и если бы речь шла лишь о заголовках... Вот реалии: во Вроцлаве группа из 40 человек напала на женский марш. В Польше группа из 40 человек напала на протестующих женщин

Кристина Федорович:

Еще на одной акции в митингующих полетели сигнальные ракеты после того, как на нее пришли националисты и футбольные фанаты. Дым на улицах Варшавы уже десятые сутки – столько времени в столице Польши идут протесты. Хотя оглянуться еще неделей раннее: уже подогретое общество – заблокированные дороги, тоннели. Так бастовали фермеры, недовольные новым законом о животноводстве. Нынче же массовые польские протесты сравнивают с Майданом. Что касательно отпора, полиция практически сразу применила слезоточивый газ, дымовые шашки и дубинки. Драки не были исключением. Армия подоспела для подавления женских протестов.

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:

Я думаю, что никто не поверит, что какая-то проблема в государстве, указ президента, постановление вызовет вдруг такое негодование… Люди взяли и вдруг вышли. Такого не бывает. Просто по себе никто никогда не выходит. Всегда есть руководители, всегда есть движущая сила в этой большой игре. В более 150 городах шествия, в более 50 городах перекрывают дороги. Согласитесь, это внушительные цифры. И вот теперь встает вопрос: где та самая демократия? Где те самые либеральные ценности, о которых они постоянно говорят и пытаются нас этому учить? Кристина Федорович:

Вот и выходит, что в погоне за международной повесткой невероятные политические силы недосмотрели за событиями в собственной стране. Жители Испании требуют отменить карантинные ограничения. Против демонстрантов применяют грубую силу И еще одна волна, антиковидная. В Мадриде протесты против коронавирусных мер переросли в беспорядки.

Повсеместный бунт, правда, вызванный сперва совершенно разными причинами, наталкивает на вполне логичный вопрос. К чему все это приведет? Политолог Пётр Петровский: «Мы видим двойные стандарты польского руководства»