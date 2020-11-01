Николай Щёкин о ситуации в Европе: «Люди остались сами с собой и со своими проблемами»
Ожесточенные столкновения с полицией в Филадельфии, протестующие в Барселоне забросали полицию мусором и фаерами, на некоторых улицах возвели баррикады. Такие новости ежедневно приходят практически со всех уголков планеты, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Игорь Позняк, СТВ:
И это не преувеличение. География массовых беспорядков обширна, а подобные выражения недовольства людей порой приводят к необратимым последствиям. Итак, протесты по всему миру: есть ли между ними связь и чего ждать дальше?
Об этом на неделе рассуждала, и небезосновательно, Кристина Федорович.
Кристина Федорович, корреспондент:
Заголовки не заставили себя долго ждать. Да и если бы речь шла лишь о заголовках... Вот реалии: во Вроцлаве группа из 40 человек напала на женский марш.
В Польше группа из 40 человек напала на протестующих женщин
Кристина Федорович:
Еще на одной акции в митингующих полетели сигнальные ракеты после того, как на нее пришли националисты и футбольные фанаты. Дым на улицах Варшавы уже десятые сутки – столько времени в столице Польши идут протесты. Хотя оглянуться еще неделей раннее: уже подогретое общество – заблокированные дороги, тоннели. Так бастовали фермеры, недовольные новым законом о животноводстве. Нынче же массовые польские протесты сравнивают с Майданом. Что касательно отпора, полиция практически сразу применила слезоточивый газ, дымовые шашки и дубинки. Драки не были исключением. Армия подоспела для подавления женских протестов.
Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:
Я думаю, что никто не поверит, что какая-то проблема в государстве, указ президента, постановление вызовет вдруг такое негодование… Люди взяли и вдруг вышли. Такого не бывает. Просто по себе никто никогда не выходит. Всегда есть руководители, всегда есть движущая сила в этой большой игре. В более 150 городах шествия, в более 50 городах перекрывают дороги. Согласитесь, это внушительные цифры. И вот теперь встает вопрос: где та самая демократия? Где те самые либеральные ценности, о которых они постоянно говорят и пытаются нас этому учить?
Кристина Федорович:
Вот и выходит, что в погоне за международной повесткой невероятные политические силы недосмотрели за событиями в собственной стране.
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И еще одна волна, антиковидная. В Мадриде протесты против коронавирусных мер переросли в беспорядки.
Повсеместный бунт, правда, вызванный сперва совершенно разными причинами, наталкивает на вполне логичный вопрос. К чему все это приведет?
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Николай Щекин:
Протесты, которые сейчас происходят повсеместно по всей Европе, прежде всего вызваны пандемией, здесь никуда не денешься. Пандемия повлекла за собой ряд экономических проблем. Ни одна из этих стран не была готова вот к такому вызову. В каждой стране есть еще определенные свои причины. Вот это все происходит в контексте такого инфошоу. Наверное, есть еще какая-то востребованность у людей самореализации. Чисто психологически люди остались сами с собой и со своими проблемами.
Плюс вот эта сфера коммуникации сейчас. Telegram-каналы дали возможность, с одной стороны, говорить людям вроде бы свободно все, что хочешь. А с другой стороны, человек почувствовал, что, оказывается, можно себя позиционировать как-то.