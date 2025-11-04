Артём Левшунов получил рекордное игровое время в сезоне НХЛ

Белорусский защитник «Чикаго» Артем Левшунов получил рекордное время на площадке в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги. Правда, его клуб уступил «Эдмонтону» c результатом 1:3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Земляк провел на льду 19 минут 9 секунд, нанес бросок по воротам соперника и завершил матч с показателем полезности 0. В третьем периоде Левшунов оказался в сложной ситуации, но сумел догнать соперника и заблокировать выход один на один со своим голкипером. Всего в текущем розыгрыше у воспитанника жлобинской школы хоккея пять баллов в 12 поединках и полезность +4.