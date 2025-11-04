С какого возраста белорусы могут зарегистрировать ИП или стать самозанятым – рассказала адвокат

Михаил Свито, ведущий: Во сколько лет ребенку можно отправляться уже в такое самостоятельное взрослое плавание, зарабатывать денежки?

Белорусский бизнес молодеет. Студенты и старшеклассники продают вещи на маркетплейсах, пекут торты, снимают TikTok для крупных компаний и создают персонажей компьютерных игр. Об этом и не только поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Анастасия Малик, адвокат Минской городской коллегии адвокатов:

На законодательном уровне термина «ребенок» у нас нет. Если лицу не исполнилось 14 лет, это лицо является малолетним. Несовершеннолетний – с 14 до 18 лет. Лицо, достигшее 16 лет, с письменного согласия одного из родителей может являться участником юридического лица, может быть зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, может заниматься самостоятельной деятельностью как самозанятый. Поэтому с письменного согласия родителей с 16 лет можно.

Ольга Бурлакова, ведущая:

То есть до 14 нет вариантов?

Анастасия Малик, адвокат Минской городской коллегии адвокатов:

Нет, все сделки от имени малолетних совершают их родители за исключением мелких сделок. Мелкие сделки – это обычно если ребенок покупает в магазине себе что-то. Также может совершать сделки направленные на безвозмездное получение в его пользу имущества какого-то.

Подробности в видео.

Фото: pixabay