Клубника в ноябре? Белорусский фермер удивил урожаем в 10 тонн

Летняя ягода в середине осени. Для каждого из нас кажется привычным сезон клубники с мая по август. Но белорусские умельцы способны расширить границы садоводства. Фермер из Витебского района в этом году вырастил более 10 тонн клубники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В северном регионе такими успехами похвастаться пока не может никто. Это первый опыт выращивания сочной ягоды в промышленных масштабах. И выращивать культуру планируют вплоть до первых заморозков. Больше о чудо-ягоде узнали наши корреспонденты.

На календаре глубокая осень. А на ягодных плантациях фермера Павла Химакова все еще лето. В теплицах собирают урожай клубники. Уже и со счета сбились, какой именно. Ароматные угодья хорошо плодоносили с июля и практически до первых заморозков. За сезон-2025 глава фермерского хозяйства получил более 10 тонн краснобоких ягод.

Павел Химаков, глава фермерского хозяйства:

Сравнивали, что лучше у нас в регионе, что хуже. Если сравнивать с Брестской областью или Гомельской, это совсем другие условия и выращивания, и всего. Наша главная задача в бизнесе – все хотят заработать деньги. Мы минимизировали риски, посадили ремонтантную клубнику. Можем ее весной посадить и уже с середины лета и до самой осени в этот же год получать деньги. Для фермера важно развиваться.