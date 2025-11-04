Клубника в ноябре? Белорусский фермер удивил урожаем в 10 тонн
Летняя ягода в середине осени. Для каждого из нас кажется привычным сезон клубники с мая по август. Но белорусские умельцы способны расширить границы садоводства. Фермер из Витебского района в этом году вырастил более 10 тонн клубники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В северном регионе такими успехами похвастаться пока не может никто. Это первый опыт выращивания сочной ягоды в промышленных масштабах. И выращивать культуру планируют вплоть до первых заморозков.
Больше о чудо-ягоде узнали наши корреспонденты.
На календаре глубокая осень. А на ягодных плантациях фермера Павла Химакова все еще лето. В теплицах собирают урожай клубники. Уже и со счета сбились, какой именно. Ароматные угодья хорошо плодоносили с июля и практически до первых заморозков. За сезон-2025 глава фермерского хозяйства получил более 10 тонн краснобоких ягод.
Павел Химаков, глава фермерского хозяйства:
Сравнивали, что лучше у нас в регионе, что хуже. Если сравнивать с Брестской областью или Гомельской, это совсем другие условия и выращивания, и всего. Наша главная задача в бизнесе – все хотят заработать деньги. Мы минимизировали риски, посадили ремонтантную клубнику. Можем ее весной посадить и уже с середины лета и до самой осени в этот же год получать деньги. Для фермера важно развиваться.
Именно эта установка 10 лет назад и помогла не опустить руки. Ягодный бизнес Павел начинал не с клубники, а с малины. Отвел под плантации 6 гектаров. Однако сладким и ароматным урожай не получился. Но Павел не сдался. Потому что в фермерском деле видел перспективы. Изучил клубничный рынок, протестировал сорта и остановил свой выбор на осенней ягоде. Теперь обеспечивает ароматными витаминами всю Витебскую область. Основное правило – ягода должна быть качественной.
Павел Химаков:
Поняли, что здесь есть перспективы, именно в сельском хозяйстве. Благодаря помощи в развитии фермерских хозяйств от государства. Ягоды ближе к душе. Мы всегда стараемся дать качество ягоды. У нас идут два процесса переборки. Это сразу при сборе, и второй процесс – это отдельные люди, которые специально проходят мое личное обучение, они раскладывают, перебирают и калибруют ягоды.
Далее смотрите в видео.