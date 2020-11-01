«Где-то даже элементы ревности». Почему у Литвы есть претензии к строительству БелАЭС? Отвечает главный инженер станции

Новости Беларуси. О претензиях Литвы к строительству БелАЭС рассказал гость программы «В людях» Анатолий Бондарь, главный инженер РУП «Белорусская атомная электростанция». Вадим Щеглов, ведущий:

Чем так обеспокоена наша соседка Литва? В последнее время очень часто обеспокоена всем, что происходит в Беларуси. И нашими выборами, и нашей станцией. В чем их претензия о том, что не считают нашу станцию безопасной и ставят под вопрос реализацию этого проекта?

Анатолий Бондарь, главный инженер РУП «Белорусская атомная электростанция»:

Уже на этапе оценки воздействия на окружающую среду работали со всеми странами соседними, это все требуется по Конвенции Эспо. Встречались не только на уровне общественных слушаний, которые затрагивают очень большое количество населения. Вадим Щеглов:

Но ведь я же помню, что Литва постоянно игнорировала эти взаимные подходы, когда на этапе обсуждения, на этапе согласования, они даже на слушания общественные не хотели приезжать сюда. Анатолий Бондарь:

Да, все это было. Как-то получилось, что мы, руководство атомной станции, проходили все это от начала до конца. После общественных слушаний были общественные обсуждения на уровне специалистов.

Вадим Щеглов:

Они тоже не приехали. Анатолий Бондарь:

Скажем так, с большим опозданием, с большими задержками все это потом повторно как-то имело место. Встречались мы на уровне специалистов в Минске. Я уже не буду называть годы, но это после общественных слушаний, наверное, сразу 2012-2013 годы. Площадкой для обсуждений, трибуны в Вене, Конвенция Эспо и даже где-то Орхусская конвенция, где якобы мы нарушили открытость. Вадим Щеглов:

У других же соседей вопросов не было.

Анатолий Бондарь:

Нет, не было. Мы в Украине провели эти общественные слушания, были в Польше, даже в Эстонии, в Латвии. Какая у них претензия: почему так близко ваша атомная станция от столицы нашей страны, от Вильнюса? Приводим примеры, что Западная Европа, а там еще ближе. Особенно если взять Францию, где, вы знаете, 75 % электроэнергии производится на атомных станциях. Вадим Щеглов:

Но в Германии атомные реакторы закрывают. Анатолий Бондарь:

Закрывают, но очень осторожно. Не вводят новых, но все, которые введены, дорабатывают свой ресурс. Я считаю, почти не сомневаюсь, там вопрос открыт. «Те события не произошли, если бы сделали хоть одну из трёх очевиднейших доработок». Главный инженер БелАЭС о работе в Чернобыле Вадим Щеглов:

Это только популистские заявления, чтобы «зеленых» успокоить.

Анатолий Бондарь:

С прагматичностью они очень аккуратно это делают. Вы обратите внимание, закрыть легко, а чем возместить? Вадим Щеглов:

Так были случаи, когда в Германии из-за аномально низких температур все-таки прибегали к атомной энергетике. Анатолий Бондарь:

А о чем это говорит? О том, что они держали свои реакторы, а это тоже требует и затрат и много чего, в рабочем состоянии. Вадим Щеглов:

Там были кадры, специалисты, которые обслуживали реактор, в любой момент могли его запустить.