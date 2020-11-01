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Дмитрий Беляков: Беларусь – как ахиллесова пята Союзного государства

01 ноября 2020 16:38
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Новости Беларуси. Планы по переформатированию постсоветского пространства забуксовались на Беларуси – такое мнение в программе «Неделя» на СТВ высказал директор центра изучения перспектив интеграции ЕАЭС Дмитрий Беляков.

Дмитрий Беляков: Беларусь – как ахиллесова пята Союзного государства-1

Дмитрий Беляков, директор центра изучения перспектив интеграции ЕАЭС:
Беларусь – как ахиллесова пята Союзного государства. Нанеся удар сюда, мы закрываем сразу Евразийский экономический союз, правильно? Закрываем Союзное государство и наносим колоссальный удар по военному потенциалу Российской Федерации – это ОДКБ.

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Но очередные планы по переформатированию, можно сказать, постсоветского пространства на этом рубеже забуксовались.

# Союзное государство # Дмитрий Беляков # Фотофакт

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