«Всё вокруг этого пляшет». Дмитрий Беляков о том, как выборы в США влияют на мировую политику

Выборы в США – ключевое событие 2020 года. Такое мнение в программе «Неделя» на СТВ высказал директор центра изучения перспектив интеграции ЕАЭС Дмитрий Беляков.
Выборы в США – ключевое событие 2020 года. Такое мнение в программе «Неделя» на СТВ высказал директор центра изучения перспектив интеграции ЕАЭС Дмитрий Беляков.
Дмитрий Беляков, директор центра изучения перспектив интеграции ЕАЭС:
Ключевое событие этого года – конечно, выборы в США, и все вокруг этого пляшет. Что нужно Соединенным Штатам Америки? Чтобы пока они между собой разбираются, пока идет переформатирование США с мультикультурализма на национализм какой-то, на собирание государства в мощь, нужно, чтобы во всем мире были проблемы. Чтобы никто не успел как-то вперед уйти немножко.
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