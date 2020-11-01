«Всё вокруг этого пляшет». Дмитрий Беляков о том, как выборы в США влияют на мировую политику

Дмитрий Беляков, директор центра изучения перспектив интеграции ЕАЭС:

Ключевое событие этого года – конечно, выборы в США, и все вокруг этого пляшет. Что нужно Соединенным Штатам Америки? Чтобы пока они между собой разбираются, пока идет переформатирование США с мультикультурализма на национализм какой-то, на собирание государства в мощь, нужно, чтобы во всем мире были проблемы. Чтобы никто не успел как-то вперед уйти немножко.

Читайте также:

Андрей Русакович: выборы проходят в условиях очень серьёзной поляризации мнений

Андрей Лазуткин: под шумок, пока Штаты отвлечены предвыборной гонкой, все пытаются переделить сферы интересов

Политолог Алексей Беляев: политический хаос в мире – закономерный итог кризиса глобализации