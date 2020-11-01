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«Всё вокруг этого пляшет». Дмитрий Беляков о том, как выборы в США влияют на мировую политику

01 ноября 2020 19:13
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Выборы в США – ключевое событие 2020 года. Такое мнение в программе «Неделя» на СТВ высказал директор центра изучения перспектив интеграции ЕАЭС Дмитрий Беляков.

«Всё вокруг этого пляшет». Дмитрий Беляков о том, как выборы в США влияют на мировую политику-1

Дмитрий Беляков, директор центра изучения перспектив интеграции ЕАЭС:
Ключевое событие этого года – конечно, выборы в США, и все вокруг этого пляшет. Что нужно Соединенным Штатам Америки? Чтобы пока они между собой разбираются, пока идет переформатирование США с мультикультурализма на национализм какой-то, на собирание государства в мощь, нужно, чтобы во всем мире были проблемы. Чтобы никто не успел как-то вперед уйти немножко.

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# Выборы в США # Дмитрий Беляков # Фотофакт

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