Прямой эфир

На ЖД-путях недалеко от Жодино нашли перемычки. Что это такое и чем опасно?

26 октября 2020 18:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. За сутки пять случаев экстремизма на железной дороге. Все вокруг Минска в разных направлениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На ЖД-путях недалеко от Жодино нашли перемычки. Что это такое и чем опасно?-1

Все по инструкции экстремистского Telegram-канала из Варшавы. Так называемые перемычки дорожный мастер заметил во время обхода своего маршрута недалеко от Жодино.  

На ЖД-путях недалеко от Жодино нашли перемычки. Что это такое и чем опасно?-4

На ЖД-путях недалеко от Жодино нашли перемычки. Что это такое и чем опасно?-6

Павел Микулич, дорожный мастер Борисовской дистанции пути:
При проведении планового осмотра пути на перегоне Красное Знамя – Жодино мной была обнаружена медная проволока, являющаяся посторонним предметом. Поэтому моими действиями было убрать ее с пути и вызвать сотрудников милиции.

На ЖД-путях недалеко от Жодино нашли перемычки. Что это такое и чем опасно?-9

Перемычки «обманывают» автоматику, и все. ЧП.  

На ЖД-путях недалеко от Жодино нашли перемычки. Что это такое и чем опасно?-12

Руслан Довнар, начальник Борисовской дистанции пути:
Последствия этих случаев, которые были озвучены ранее, могут вызвать перекрытие сигнала. Тогда машинисту поезда придется применять экстренное торможение. В поездах следуют люди, перевозятся грузы.  

КГБ: экстремистские действия протестующих можно квалифицировать как акт терроризма

На ЖД-путях недалеко от Жодино нашли перемычки. Что это такое и чем опасно?-15

Евгений Пустовой, корреспондент:   
А если бы состав сошел с рельсов? А если бы в контейнерах был азот – отравление целых деревень? Или, например, столкновение пассажирских поездов – гибель десятков людей, причем вне зависимости от их политических взглядов. Простите, это не расшатывание режима, это война против народа.  

# Белорусская железная дорога # общество # Павел Микулич # Руслан Довнар # Евгений Пустовой # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Госпогранкомитет о тех, кого не пустили в Беларусь: большинство – крепкие молодые люди, которые не смогли пояснить цели прибытия
26 октября 2020 18:13

Госпогранкомитет о тех, кого не пустили в Беларусь: большинство – крепкие молодые люди, которые не смогли пояснить цели прибытия

КГБ: экстремистские действия протестующих можно квалифицировать как акт терроризма
26 октября 2020 17:49

КГБ: экстремистские действия протестующих можно квалифицировать как акт терроризма

Ирина Видова: «Я буду делать всё для того, чтобы великая музыка Олега Молчана звучала»
26 октября 2020 17:03

Ирина Видова: «Я буду делать всё для того, чтобы великая музыка Олега Молчана звучала»