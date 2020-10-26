На ЖД-путях недалеко от Жодино нашли перемычки. Что это такое и чем опасно?

Новости Беларуси. За сутки пять случаев экстремизма на железной дороге. Все вокруг Минска в разных направлениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. За сутки пять случаев экстремизма на железной дороге. Все вокруг Минска в разных направлениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все по инструкции экстремистского Telegram-канала из Варшавы. Так называемые перемычки дорожный мастер заметил во время обхода своего маршрута недалеко от Жодино.
Павел Микулич, дорожный мастер Борисовской дистанции пути:
При проведении планового осмотра пути на перегоне Красное Знамя – Жодино мной была обнаружена медная проволока, являющаяся посторонним предметом. Поэтому моими действиями было убрать ее с пути и вызвать сотрудников милиции.
Перемычки «обманывают» автоматику, и все. ЧП.
Руслан Довнар, начальник Борисовской дистанции пути:
Последствия этих случаев, которые были озвучены ранее, могут вызвать перекрытие сигнала. Тогда машинисту поезда придется применять экстренное торможение. В поездах следуют люди, перевозятся грузы.
КГБ: экстремистские действия протестующих можно квалифицировать как акт терроризма
Евгений Пустовой, корреспондент:
А если бы состав сошел с рельсов? А если бы в контейнерах был азот – отравление целых деревень? Или, например, столкновение пассажирских поездов – гибель десятков людей, причем вне зависимости от их политических взглядов. Простите, это не расшатывание режима, это война против народа.