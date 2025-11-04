Минское «Динамо» занимает 7-е место в индексе силы КХЛ

Минское «Динамо» занимает седьмое место в индексе силы по итогам восьмой недели регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Это рейтинг, который формируется на основе ключевых показателей и показывает, какие команды находятся на ходу, обыгрывают фаворитов и выдают длительные победные серии.

«Зубры» совершили мощный рывок и поднялись на четыре пункта. На прошлой неделе наши парни дома обыграли «Сочи» и «Амур», а накануне на домашней площадке справились с ЦСКА. Очередная победа позволила минчанам подняться на третье место в турнирной таблице Западной конференции, в активе минчан 29 очков. Следующий поединок подопечные Дмитрия Квартальнова проведут 6 ноября против одного из лучших клубов Востока казанского «Ак Барса».