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«При мощной магнитной вспышке северное сияние может дойти до экватора». Фотограф об съёмках во время природных аномалий

01 ноября 2020 18:25
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Новости Беларуси. Магнитная буря на неделе накрыла мир. Вспышки на Солнце, длившиеся 9 дней, заставили понервничать многих: шторм достигал 3 баллов из 5, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

«При мощной магнитной вспышке северное сияние может дойти до экватора». Фотограф об съёмках во время природных аномалий-1

Дмитрий Боярович, корреспондент:
Для астрономов и фотографов магнитная буря – не всегда плохо. Вспышки на Солнце позволяют увидеть (иногда и в Беларуси) явление, за которым так охотятся романтики: северное сияние.

Несколько раз его ловил Алексей Поляков. Фотограф из Новосибирска 20 лет снимает звездное небо. Под рукой всегда прогноз магнитных бурь: после них легче отыскать то, что по-научному звучит как Aurora Borealis.   

«При мощной магнитной вспышке северное сияние может дойти до экватора». Фотограф об съёмках во время природных аномалий-4

Алексей Поляков, фотограф (Россия):
При мощной магнитной вспышке вообще вплоть до тропиков, до экватора может докатиться северное сияние. Несколько раз были достаточно мощные северные сияния, и мы даже на Алтае, еще южнее, наблюдали. Как раз на Алтае которое мы смотрели, было уровня G5. Накануне произошла мощная вспышка на Солнце X-класса, это максимальный вспышечный класс. 

Магнитные бури, способные вывести из строя людей и технику, случаются раз в полтора года. Конечно, к ним стоит готовиться людям из зоны риска. Но и заниматься самовнушением нельзя. Ведь позитивные мысли важнее переменчивой «космической погоды». 

«При мощной магнитной вспышке северное сияние может дойти до экватора». Фотограф об съёмках во время природных аномалий-7

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# Магнитные бури # общество # Дмитрий Боярович # Алексей Поляков # Фотофакт

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