«При мощной магнитной вспышке северное сияние может дойти до экватора». Фотограф об съёмках во время природных аномалий

Новости Беларуси. Магнитная буря на неделе накрыла мир. Вспышки на Солнце, длившиеся 9 дней, заставили понервничать многих: шторм достигал 3 баллов из 5, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Дмитрий Боярович, корреспондент:

Для астрономов и фотографов магнитная буря – не всегда плохо. Вспышки на Солнце позволяют увидеть (иногда и в Беларуси) явление, за которым так охотятся романтики: северное сияние.

Несколько раз его ловил Алексей Поляков. Фотограф из Новосибирска 20 лет снимает звездное небо. Под рукой всегда прогноз магнитных бурь: после них легче отыскать то, что по-научному звучит как Aurora Borealis.