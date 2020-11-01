«При мощной магнитной вспышке северное сияние может дойти до экватора». Фотограф об съёмках во время природных аномалий

Новости Беларуси. Магнитная буря на неделе накрыла мир. Вспышки на Солнце, длившиеся 9 дней, заставили понервничать многих: шторм достигал 3 баллов из 5, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Магнитная буря на неделе накрыла мир. Вспышки на Солнце, длившиеся 9 дней, заставили понервничать многих: шторм достигал 3 баллов из 5, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Дмитрий Боярович, корреспондент:
Для астрономов и фотографов магнитная буря – не всегда плохо. Вспышки на Солнце позволяют увидеть (иногда и в Беларуси) явление, за которым так охотятся романтики: северное сияние.
Несколько раз его ловил Алексей Поляков. Фотограф из Новосибирска 20 лет снимает звездное небо. Под рукой всегда прогноз магнитных бурь: после них легче отыскать то, что по-научному звучит как Aurora Borealis.
Алексей Поляков, фотограф (Россия):
При мощной магнитной вспышке вообще вплоть до тропиков, до экватора может докатиться северное сияние. Несколько раз были достаточно мощные северные сияния, и мы даже на Алтае, еще южнее, наблюдали. Как раз на Алтае которое мы смотрели, было уровня G5. Накануне произошла мощная вспышка на Солнце X-класса, это максимальный вспышечный класс.
Магнитные бури, способные вывести из строя людей и технику, случаются раз в полтора года. Конечно, к ним стоит готовиться людям из зоны риска. Но и заниматься самовнушением нельзя. Ведь позитивные мысли важнее переменчивой «космической погоды».