Арина Соболенко обыграла Джессику Пегулу на турнире ВТА

Арина Соболенко одержала вторую победу на групповом этапе итогового турнира Женской теннисной ассоциации, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Первая ракетка мира из Беларуси встречалась с американкой Джессикой Пегулой, которая занимает пятое место в планетарном рейтинге.

Стартовый сет с минимальным преимуществом остался за нашей примой, во втором оппонентка довольно уверенно взяла реванш. Однако третья партия проходила под контролем Арины, она доминировала на корте, была точнее в ключевые моменты и оставила отрезок за собой. А вместе с ним и весь матч с результатом 6:4; 2:6; 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты. Соболенко в пятый раз выступает на итоговом турнире ВТА, 3 года назад она дошла до финала, в котором уступила Каролин Гарсии из Франции.

Кроме того, во вторник Кори Гауфф из США одержала первую викторию на соревнованиях. В поединке второго раунда действующая обладательница трофея обыграла в двух партиях итальянку Ясмин Паолини с уверенным счетом 6:3, 6:2, которая в свою очередь потерпела второе фиаско подряд. По итогам групповой стадии в полуфинал выйдут по две лучшие теннисистки из каждого квартета.