Последняя тренировка на домашнем льду. «Молодёжка» сборной Беларуси готовится к Кубку Будущего

Традиционный турнир по хоккею Кубок Будущего пройдет в Санкт-Петербурге уже на этой неделе. Главный трофей разыграют молодежные сборные Беларуси, России и Казахстана. Наша команда провела последнюю тренировку на домашнем льду, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Напутственные слова перед отъездом председателя федерации Александра Богдановича и генерального секретаря Андрея Башко краткие, но емкие. Понятно, что всех устроит исключительно победа, однако надо не забывать получать удовольствие от игры, отмечает глава. Хотя в интерпретации самих игроков это и есть победа. Парни уже обкатаны и могут демонстрировать комплексную и зрелую игру.

Андрей Башко, генеральный секретарь Федерации хоккея Беларуси:

Есть определенная стратегия на игру, есть тактика, которой нужно придерживаться. Но для того чтобы хоккеист полностью раскрыл свой потенциал, он должен морально быть разгружен. И вот это самое главное, когда ребята будут видеть поддержку в тренерском штабе, поддержку от федерации.

Самый классный возраст, когда можно и нужно развиваться, когда ты уже представляешь страну на международной арене и чувствуешь эту ответственность, которая лежит за весь хоккей в этом возрасте.