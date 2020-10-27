Александр Лукашенко: против нас развернули уже не информационную войну, а террористическую. Мы это должны пресечь

На совещание у Президента приглашены высшие должностные лица. Им предстоит отвечать за подготовку важнейшего политического события и создание организационного комитета по проведению народного собрания.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы видите, что они испробовали по этой методичке цветных революций уже, 7-8 этапов прошли. Осталось совсем немного. Следующий этап – радикализация, и она происходит. Против нас развернули уже не информационную войну, а террористическую войну по отдельным направлениям. Мы это должны пресечь.