Александр Лукашенко: против нас развернули уже не информационную войну, а террористическую. Мы это должны пресечь

Новости Беларуси. Диалог национального масштаба. Подготовку к VI Всебелорусскому народному собранию 27 октября обсуждают во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Диалог национального масштаба. Подготовку к VI Всебелорусскому народному собранию 27 октября обсуждают во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На совещание у Президента приглашены высшие должностные лица. Им предстоит отвечать за подготовку важнейшего политического события и создание организационного комитета по проведению народного собрания.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы видите, что они испробовали по этой методичке цветных революций уже, 7-8 этапов прошли. Осталось совсем немного. Следующий этап – радикализация, и она происходит. Против нас развернули уже не информационную войну, а террористическую войну по отдельным направлениям. Мы это должны пресечь.
Президент поручил присутствующим уделить особое внимание выбору делегатов собрания. Эффективность диалога будет напрямую зависеть от того, насколько широко в обсуждении представлены все слои общества.