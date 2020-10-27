Прямой эфир

Александр Лукашенко: против нас развернули уже не информационную войну, а террористическую. Мы это должны пресечь

27 октября 2020 10:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Диалог национального масштаба. Подготовку к VI Всебелорусскому народному собранию 27 октября обсуждают во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко: против нас развернули уже не информационную войну, а террористическую. Мы это должны пресечь-1

На совещание у Президента приглашены высшие должностные лица. Им предстоит отвечать за подготовку важнейшего политического события и создание организационного комитета по проведению народного собрания.  

Александр Лукашенко: против нас развернули уже не информационную войну, а террористическую. Мы это должны пресечь-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:     
Вы видите, что они испробовали по этой методичке цветных революций уже, 7-8 этапов прошли. Осталось совсем немного. Следующий этап – радикализация, и она происходит. Против нас развернули уже не информационную войну, а террористическую войну по отдельным направлениям. Мы это должны пресечь.  

Александр Лукашенко: против нас развернули уже не информационную войну, а террористическую. Мы это должны пресечь-7

Президент поручил присутствующим уделить особое внимание выбору делегатов собрания. Эффективность диалога будет напрямую зависеть от того, насколько широко в обсуждении представлены все слои общества.  

# Национальная безопасность # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Профессор МГИМО: лояльность белорусской власти по отношению к оппозиционерам потрясающая
25 октября 2020 16:54

Профессор МГИМО: лояльность белорусской власти по отношению к оппозиционерам потрясающая

О чём почти полчаса говорили Александр Лукашенко и Майкл Помпео? Все темы в одном материале
25 октября 2020 11:32

О чём почти полчаса говорили Александр Лукашенко и Майкл Помпео? Все темы в одном материале

О ситуации в мире, Беларуси и США, отношениях с Россией и реагировании на угрозы. Подробности разговора Лукашенко с Помпео
24 октября 2020 18:18

О ситуации в мире, Беларуси и США, отношениях с Россией и реагировании на угрозы. Подробности разговора Лукашенко с Помпео