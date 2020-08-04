Александр Лукашенко: «Беларусь – единственное спокойное звено в центре Евразии, живущее своим умом»
Новости Беларуси. Внутренняя и внешняя политика Беларуси, условия жизни людей в регионах, зарплаты и пенсии, перспективы для бизнеса и развитие медицины. Александр Лукашенко обратился с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Основные моменты текста послания Президент писал лично.
Так, темы коснулись самых важных событий, происходящих как внутри страны, так и за её пределами. Беларусь сегодня находится на геополитическом разломе. Страна оказалась единственным спокойным звеном в центре Евразии.
Беларусь не дружит с кем-то против кого-то, а проводит многовекторную внешнюю политику – на этом особенно акцентировал внимание глава государства уже в начале своего обращения. В то время как многие страны погрузились в вооружённые конфликты – напрямую или косвенно, а также торговые войны. Мир становится всё более нестабилен и непредсказуем.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Принципиальные противоречия между государствами и блоками, накопленные за последние десятилетия, переходят в острую конфликтную стадию. За последнее время окончательно ни одна из важнейших международных проблем не была решена.
Пандемия обнажила все системные проблемы. Эта тема фактически стала прикрытием для бесцеремонной реализации основными мировыми игроками своих внешнеполитических и торгово-экономических амбиций. Причем методами разными, не брезгуют ничем.
Весь мир погрузился в хаос торговых войн, национального протекционизма, политического и информационного противостояния. Растет напряженность в военной сфере, которая порождает новый виток гонки вооружений. Вдумайтесь: более трети государств мира вовлечены в вооруженные конфликты напрямую или косвенно. Задумываясь над этим, понимаешь, что наша планета постепенно, но уверенно скатывается к пропасти.
На этом геополитическом разломе сегодня находится Беларусь – единственное спокойное звено в центре Евразии, живущее своим умом. Поэтому сегодня наразрыв. И Россия боится нас потерять: ведь кроме нас у нее не осталось по-настоящему близких союзников. И Запад в последнее время стал проявлять к нам все более предметный интерес. Да и Китай всерьез рассчитывает на стабильность своего друга. Наш ответ всем известен: Беларусь не дружит с кем-то против кого-то. Мы за многовекторность, последовательную, предсказуемую внешнюю политику.
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