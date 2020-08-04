Александр Лукашенко: «Беларусь – единственное спокойное звено в центре Евразии, живущее своим умом»

Новости Беларуси. Внутренняя и внешняя политика Беларуси, условия жизни людей в регионах, зарплаты и пенсии, перспективы для бизнеса и развитие медицины. Александр Лукашенко обратился с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основные моменты текста послания Президент писал лично.

Так, темы коснулись самых важных событий, происходящих как внутри страны, так и за её пределами. Беларусь сегодня находится на геополитическом разломе. Страна оказалась единственным спокойным звеном в центре Евразии.

Беларусь не дружит с кем-то против кого-то, а проводит многовекторную внешнюю политику – на этом особенно акцентировал внимание глава государства уже в начале своего обращения. В то время как многие страны погрузились в вооружённые конфликты – напрямую или косвенно, а также торговые войны. Мир становится всё более нестабилен и непредсказуем.