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Александр Лукашенко: по многим позициям знак «Сделано в Беларуси» уже работает как лучшая реклама

04 августа 2020 17:53
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 4 августа выступил с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выступление главы государства в таком формате – это ориентир для каждого белоруса, ведь обозначены приоритеты развития страны в ключевых сферах.

Александр Лукашенко: по многим позициям знак «Сделано в Беларуси» уже работает как лучшая реклама-1

Цветущие агрогородки, наши поля  именно с деревни начинается продовольственная безопасность. И, если хотите, любовь к родине.

Александр Лукашенко: по многим позициям знак «Сделано в Беларуси» уже работает как лучшая реклама-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
По многим позициям знак «Сделано в Беларуси» уже работает как лучшая реклама, особенно в отношении продуктов питания. При этом весь период президентства меня упрекают за излишнее внимание к селу. Почему-то некоторые думают, что полная продовольственная безопасность и ежегодный экспорт продуктов питания на 6 миллиардов долларов упали нам с неба.

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Александр Лукашенко: по многим позициям знак «Сделано в Беларуси» уже работает как лучшая реклама-7

Посмотрите на нынешний год. Небывалый урожай, хлеб стоит стеной. Если нормально уберем – серьезно поправим экономику села. Спрос по всем культурам будет высокий. Чего бы там ни стоило, надо активизироваться, не глядя ни на какие выборы. Выборы закончатся, а кушать надо будет и после 9 августа. И этот год мы не имеем права потерять.

Всячески надо помочь крестьянам. Мы будем использовать разные варианты, но никогда не пойдем на приватизацию земель сельскохозяйственного назначения. В этом просто нет никакой необходимости. Любому желающему предлагается аренда. Иди, работай. А резать землю на куски и раздавать отдельным дельцам за бесценок никто не даст.

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# Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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