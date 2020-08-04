Президент Беларуси о задержанных боевиках: «Всё это враньё про Стамбул, про Венесуэлу, про Африку и Ливию»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я с удивлением наблюдаю некую дискуссию отдельных, особенно наших «свядомых», в интернет-каналах по поводу недавнего задержания 33 боевиков в Беларуси. Слушайте, какие только там ни выводы, какие ни предложения – дошли до того, что аж два президента договорились. Так вот. Это очень опасный и сильный сигнал.

И все это вранье про Стамбул, про Венесуэлу, про Африку и Ливию. Это все вранье. Эти люди (они дали показания), были направлены специально в Беларусь, команда была ждать. Билеты, купленные на Стамбул, – это легенда. Потому что на границе, выезжая (граница закрыта российская ими же), им надо было предъявить и там, и здесь, что они летят в Стамбул. Я плохой, может быть, географ, я только не понимаю, а чего в Африку лететь через Северный полюс. Запросто же можно было из Новороссийска, из Крыма, в конце концов.