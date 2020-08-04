Президент Беларуси о задержанных боевиках: «Всё это враньё про Стамбул, про Венесуэлу, про Африку и Ливию»

Новости Беларуси. Внутренняя и внешняя политика Беларуси, условия жизни людей в регионах, зарплаты и пенсии, перспективы для бизнеса и развитие медицины. Александр Лукашенко 4 августа обратился с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко: после «нячэсных» выборов никогда белорусский парламент не назначит очередные выборы
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я с удивлением наблюдаю некую дискуссию отдельных, особенно наших «свядомых», в интернет-каналах по поводу недавнего задержания 33 боевиков в Беларуси. Слушайте, какие только там ни выводы, какие ни предложения – дошли до того, что аж два президента договорились. Так вот. Это очень опасный и сильный сигнал.
И все это вранье про Стамбул, про Венесуэлу, про Африку и Ливию. Это все вранье. Эти люди (они дали показания), были направлены специально в Беларусь, команда была ждать. Билеты, купленные на Стамбул, – это легенда. Потому что на границе, выезжая (граница закрыта российская ими же), им надо было предъявить и там, и здесь, что они летят в Стамбул. Я плохой, может быть, географ, я только не понимаю, а чего в Африку лететь через Северный полюс. Запросто же можно было из Новороссийска, из Крыма, в конце концов.
Не слушайте этого вранья. Это вранье никому не надо. Мы имеем свою страну. Страна имеет законы. Кому как не нашим родным братьям-россиянам и руководству не знать эти законы. Знают. Все юристы. Закон есть закон, нравится, не нравится – его надо соблюдать.
Сегодня поступила информация о еще одном отряде, который переброшен на юг. Это мы должны, когда идет уборка, мы же у вас ничего не просим, мы должны бегать, их ловить по лесам. Мы же их всех отловим.