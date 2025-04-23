Азарёнок о приезде в Беларусь пакистанцев: не нужно, девушки, бояться. Вы их не увидите, даже если тайно этого хотите

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Почему Батька раз за разом берет метлу и отправляется наводить порядок? От промышленности до сельского хозяйства, от клубней картошки до печных труб деревенских хат. Потому что, если сейчас остановимся, расслабимся, разлежимся на печи, а если еще и на карман возьмем, затопчут, по нам проскачут табуны геополитических быков и не заметят. Мир трещит, ломается. Из-за американских пошлин миллиарды товаров из Китая хлынут на другие рынки с побережья Северной Америки. И нам надо выдержать конкуренцию, нам надо произвести лучше, затратив дешевле.

И надо держать внутренний порядок, хранить наш дом от разрух, от неурядиц, от истерики. А истерика стоит. Словно во «Властелин колец» окунаешься.

Это примерно так сейчас выглядят тиктоки. Вой подняли за рубежами, запустили технологии, а у нас подхватили. Мол, Лукашенко пригласил орду. Словно вассальный князь позвал баскаков из сарая или каракума собрать подати и изнасиловать славянок – так вам врут. И некоторые ведутся.

Внимание, белорусы, это просто настоящий ужас. В Беларусь уже начали приезжать толпы нелегальных мигрантов из Пакистана. Те самые 150 тысяч. В TikTok со всех городов Беларуси уже идут видосики, где пакистанцы в тряпичных костюмах все приезжают с баулами, сумками.

Надеюсь, все помнят, как я рассказывал, что к нам едут 150 тысяч пакистанцев работать в Беларусь. И буквально за эти два дня случилось уже несколько инцидентов. И один их них произошел с 12-летней девочкой.

Я сделал настоящий вброс в интернет и за это очень сильно извиняюсь. Я вчера выложил видео, где сказал, что было изн… девочки. Абсолютно такого не было. Это просто я увидел, мне закинули друзья пересланные сообщения от каких-то людей. Я это увидел, мне стало страшно, я испугался, записал все эти видео. В общем, это абсолютно не моя тема. Я не хочу в нее лезть. Я извиняюсь перед всеми, кого я мог задеть всеми своими словами. Это не должно так выходить. Я не люблю давку в интернете. Я признаю свою вину за все, что сказал. Тут реально неадекватно. Нужно искать пруфы, нужно рыскать перед тем, как что-то сказать.