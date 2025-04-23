Экономику Беларуси ждёт жёсткая борьба за внешние рынки сбыта – мнение студента Академии управления

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Егор Казаков, студент Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Что ждет экономику Беларуси? Ждет жесткая борьба за внешние рынки сбыта. Беларусь за последние 30 лет не только сохранила советское наследие, но и вышла на тот уровень, когда стране жизненно необходимы внешние рынки сбыта. И рынки сбыта, вопреки свободной рыночной экономике, которая существует только, пожалуй, в учебниках…

Все понимают, что реальные решения принимаются с помощью квот, с помощью политических договоренностей. И в этой связи очень важно Беларуси использовать тот политический ресурс, который есть в связи с союзничеством с Российской Федерацией.

Вот это союзничество с Россией, Союзное государство и позволит политические ресурсы конвертировать в рынки сбыта для белорусской промышленности.