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Экономику Беларуси ждёт жёсткая борьба за внешние рынки сбыта – мнение студента Академии управления

23 апреля 2025 17:36
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Экономику Беларуси ждёт жёсткая борьба за внешние рынки сбыта – мнение студента Академии управления-2

Егор Казаков, студент Академии управления при Президенте Республики Беларусь:
Что ждет экономику Беларуси? Ждет жесткая борьба за внешние рынки сбыта. Беларусь за последние 30 лет не только сохранила советское наследие, но и вышла на тот уровень, когда стране жизненно необходимы внешние рынки сбыта. И рынки сбыта, вопреки свободной рыночной экономике, которая существует только, пожалуй, в учебниках…

Все понимают, что реальные решения принимаются с помощью квот, с помощью политических договоренностей. И в этой связи очень важно Беларуси использовать тот политический ресурс, который есть в связи с союзничеством с Российской Федерацией.

Вот это союзничество с Россией, Союзное государство и позволит политические ресурсы конвертировать в рынки сбыта для белорусской промышленности.

# Экономика # Егор Казаков

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