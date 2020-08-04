Александр Лукашенко: не надо вводить народ в заблуждение, когда в мире господствует экономический национализм

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 4 августа выступил с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Внутренняя и внешняя политика, условия жизни людей в регионах, зарплаты и пенсии, перспективы для бизнеса, развитие медицины. Выступление главы государства в таком формате – это ориентир для каждого белоруса.

Рассчитывать надо лишь на себя. ВВП экономики США упал на треть, Германии сократился на 12 % – до уровня 2011 года. У Испании минус 22 % – это показатель 2002 года. Италия со своим минусом в 17 % скатилась в начало 90-х.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Так что надежда на заграничные инвестплюшки – фикция. А ведь именно на этом и спекулируют оппоненты власти. Про 300 тысяч новых рабочих мест за четыре года никто не говорит.